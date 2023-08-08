Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın için yeni karar: 8 Ağustos 2023 gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:16

Altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın için yeni karar: 8 Ağustos 2023 gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Altın fiyatları, gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.938,13 dolar en düşük ise 1.931,22 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.694,99 en düşük ise 1.673,71 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 8 Ağustos 2023 canlı altın fiyatları…

Altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın için yeni karar: 8 Ağustos 2023 gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Altın fiyatları, haftanın ikinci gününde yatay seyretmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını özelinde altın fiyatları yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Son dakika altın fiyatları gelişmeleri haberin detayında...

Altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın için yeni karar: 8 Ağustos 2023 gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Altın fiyatları, rekor serisinin ardından Ağustos ayının ilk haftasında düşüşe geçti. ABD'den gelen veriler, dolar endeksindeki gelişmeler söz konusu düşüşe katkıda bulundu. Fed üyesi Michelle Bowman'ın şahin açıklamalarıyla iki haftalık düşüşün ardından yatay seyreden altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi ile üç ayın dip seviyesinden toparlandı. Yatırımcılar gözlerini bu sefer Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine çevirdi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası ons altın, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın için yeni karar: 8 Ağustos 2023 gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

YARIM GRAM ALTIN TARİH OLUYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı genelge ile birlikte rafinerilerin artık en az yarım gram değil 1 gram altın üretebileceğini bildirdi. En fazla ise 100 gram altın üretilebilecek.

Altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın için yeni karar: 8 Ağustos 2023 gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.679,79
SATIŞ(TL) 1.680,07

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın için yeni karar: 8 Ağustos 2023 gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.763,00
SATIŞ (TL) 2.800,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA