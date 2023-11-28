Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 10:38

Altın fiyatları için rekorlar silsilesi: İşte altın gram fiyatı yeni zirvesi! Çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk günü ons rüzgarına kapılarak rekor seviyeleri gördü. Dün 2018 dolar seviyesini aşan ons altından destek bulan altın gram fiyatı zirvesini yeniledi. Altın fiyatlarında görülen sert yükselişler sonrası düğün yapmak isteyen ve altın borcu olan vatandaşlar altın piyasasındaki gelişmelere odaklandı. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilen başlıklar arasına girdi. İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar...