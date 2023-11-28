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Haberler Fotohaber Altın fiyatları için rekorlar silsilesi: İşte altın gram fiyatı yeni zirvesi! Çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 10:38

Altın fiyatları için rekorlar silsilesi: İşte altın gram fiyatı yeni zirvesi! Çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk günü ons rüzgarına kapılarak rekor seviyeleri gördü. Dün 2018 dolar seviyesini aşan ons altından destek bulan altın gram fiyatı zirvesini yeniledi. Altın fiyatlarında görülen sert yükselişler sonrası düğün yapmak isteyen ve altın borcu olan vatandaşlar altın piyasasındaki gelişmelere odaklandı. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilen başlıklar arasına girdi. İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar...

Altın fiyatları için rekorlar silsilesi: İşte altın gram fiyatı yeni zirvesi! Çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı haftanın ikinci günü ons yönlü destek bularak tüm zamanların rekorunu kırdı. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik sonrası yatırımcıların 'Yükseliş sürecek mi' sorusu yanıt arıyor.

Altın fiyatları için rekorlar silsilesi: İşte altın gram fiyatı yeni zirvesi! Çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ONS ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ GÜÇLENİYOR

Yeni haftanın başlamasıyla Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz artırımlarını tamamladığı yönünde değerlendirmeler geliyor. Yapılan açıklamalar ons altın fiyatlarında yükselişi güçlendiriyor.

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Altın fiyatları için rekorlar silsilesi: İşte altın gram fiyatı yeni zirvesi! Çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Ons 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doların üzeri görüldü.

Altın fiyatları için rekorlar silsilesi: İşte altın gram fiyatı yeni zirvesi! Çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI YENİ REKORUNU KIRDI

Ons altın tarafından destek bulan gram altın fiyatı 1900 TL bandını hedef alarak rekor üstüne rekor kırdı. Altın gram fiyatı 1874 TL ile zirvesini yenilemesiyle yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

Altın fiyatları için rekorlar silsilesi: İşte altın gram fiyatı yeni zirvesi! Çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTINDA ARALIK AYI İÇİN RAKAM VERDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatı için dikkat çeken yorumlarda bulundu. Memiş, "Gram altın/TL fiyatında pozitif beklentimiz devam ediyor. Aralık ayı itibariyle takip edeceğimiz bant aralığı 1900-2000 TL aralığı" dedi.

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