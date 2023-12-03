Altın gram fiyatı 1.950 TL’ye yöneldi! Piyasalarda Fed rüzgarı: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları Fed'in şahin adımları geride bırakacağı beklentisiyle haftanın son işlem gününü yükseliş trendini güçlendirerek kapadı. Fed rüzgarını arkasına alan ons altından destek bulan altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin üzerine yerleşerek zirvesini yeniledi. Altın piyasasında yaşanan rekorlar silsilesi sonrası altın yatırımcısı 1950 TL'ye yönelen gram altın fiyatlarını yakın takibe aldı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları öne çıkan başlıklar arasına girdi. İşte piyasadan canlı rakamlar...