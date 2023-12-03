Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 1.950 TL'ye yöneldi! Piyasalarda Fed rüzgarı: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Aralık bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.12.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 10:42

Altın gram fiyatı 1.950 TL'ye yöneldi! Piyasalarda Fed rüzgarı: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları Fed'in şahin adımları geride bırakacağı beklentisiyle haftanın son işlem gününü yükseliş trendini güçlendirerek kapadı. Fed rüzgarını arkasına alan ons altından destek bulan altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin üzerine yerleşerek zirvesini yeniledi. Altın piyasasında yaşanan rekorlar silsilesi sonrası altın yatırımcısı 1950 TL'ye yönelen gram altın fiyatlarını yakın takibe aldı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları öne çıkan başlıklar arasına girdi. İşte piyasadan canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı 1.950 TL’ye yöneldi! Piyasalarda Fed rüzgarı: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Aralık bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde zirvesini yenileyerek rekorlar serisini sürdürdü. Altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik sonrası altın yatırımcısı ve altın borcu olanlar 'Alım fırsatı doğar mı' sorusuna cevap aramaya başladı.

Altın gram fiyatı 1.950 TL’ye yöneldi! Piyasalarda Fed rüzgarı: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Aralık bugün ne kadar?

Hafta içi ons altın fiyatları 7 ayın zirvesine çıktı. Gram altın fiyatı ise ons tarafından bulduğu destekle zirvesini sık sık yeniledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın gram fiyatı 1.950 TL’ye yöneldi! Piyasalarda Fed rüzgarı: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Aralık bugün ne kadar?

UZMAN İSİMDEN ALTIN YORUMU

Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar altın piyasasındaki son dakika gelişmelerine odakandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumları yaptı.

Altın gram fiyatı 1.950 TL’ye yöneldi! Piyasalarda Fed rüzgarı: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Aralık bugün ne kadar?

"ALTIN GRAM İÇİN KAR SATIŞLARI GELECEK"

Altın gram tarafındaki gelişmeleri yorumlayan uzman isim, "Gram altın yılı 1950-2000 lira seviyesinde tamamlayabilir beklentimiz vardı. Şu anda bu beklentimiz gerçekleşiyor. Zaman zaman kar satışları gelecektir." dedi.

Altın gram fiyatı 1.950 TL’ye yöneldi! Piyasalarda Fed rüzgarı: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Aralık bugün ne kadar?

GRAM ALTIN TARAFINDA REKORLAR BİTMEDİ

İslam Memiş, "Gram altın her yılın şampiyonu. Özellikle son aylarda ons altın tarafında yaşanan yükselişin de buna destek verdiğini gözlemliyoruz. Ama rekorlar bitmedi. Muhtemelen 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar "Altında yeni rekor" cümlesini çok duyacağız" dedi.

SON DAKİKA