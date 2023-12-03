Altın gram fiyatı 1.950 TL’ye yöneldi! Piyasalarda Fed rüzgarı: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Aralık bugün ne kadar?

GRAM ALTIN TARAFINDA REKORLAR BİTMEDİ

İslam Memiş, "Gram altın her yılın şampiyonu. Özellikle son aylarda ons altın tarafında yaşanan yükselişin de buna destek verdiğini gözlemliyoruz. Ama rekorlar bitmedi. Muhtemelen 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar "Altında yeni rekor" cümlesini çok duyacağız" dedi.