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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı psikolojik sınırda! Dünyanın gözü ABD'ye döndü: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 12 Şubat ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:48

Altın gram fiyatı psikolojik sınırda! Dünyanın gözü ABD'ye döndü: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 12 Şubat ne kadar?

Altın gram fiyatı 2000 TL psikolojik sınırında işlem görüyor. Ons altın fiyatı ise haftaya kısmi düşüş göstererek 2023 dolar seviyesinden başladı. Öte yandan Altın fiyatlarının yönünü tayin edecek olan ABD enflasyon verisi yarın açıklanıyor. Yatırımcısı ise canlı altın rakamlarını yakın takibe aldı. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar...

Altın gram fiyatı psikolojik sınırda! Dünyanın gözü ABD’ye döndü: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 12 Şubat ne kadar?

Altın fiyatları haftaya sakin seyirde başladı. Altın gram fiyatı psikolojik desteğinin altında fiyatlanırken, ons altın 2023 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda ise tüm gözler yarın açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.

Altın gram fiyatı psikolojik sınırda! Dünyanın gözü ABD’ye döndü: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 12 Şubat ne kadar?

DÜNYADA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNE DÖNDÜ

Ocak ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu. Buna göre; ABD enflasyon verileri 13 Şubat 2024 Salı günü saat 16.30'da açıklanacak. Açıklanacak veri emtia piyasasının yönünü tayin edecek.

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Altın gram fiyatı psikolojik sınırda! Dünyanın gözü ABD’ye döndü: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 12 Şubat ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.998,49
SATIŞ(TL) 1.998,79

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Altın gram fiyatı psikolojik sınırda! Dünyanın gözü ABD’ye döndü: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 12 Şubat ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.365,00
SATIŞ(TL) 3.437,00

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Altın gram fiyatı psikolojik sınırda! Dünyanın gözü ABD’ye döndü: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 12 Şubat ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.377,00
SATIŞ(TL) 13.579,00

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