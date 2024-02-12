Altın gram fiyatı psikolojik sınırda! Dünyanın gözü ABD’ye döndü: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 12 Şubat ne kadar?

DÜNYADA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNE DÖNDÜ

Ocak ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu. Buna göre; ABD enflasyon verileri 13 Şubat 2024 Salı günü saat 16.30'da açıklanacak. Açıklanacak veri emtia piyasasının yönünü tayin edecek.