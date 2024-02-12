Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
10:48
Altın gram fiyatı psikolojik sınırda! Dünyanın gözü ABD'ye döndü: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 12 Şubat ne kadar?
Altın gram fiyatı 2000 TL psikolojik sınırında işlem görüyor. Ons altın fiyatı ise haftaya kısmi düşüş göstererek 2023 dolar seviyesinden başladı. Öte yandan Altın fiyatlarının yönünü tayin edecek olan ABD enflasyon verisi yarın açıklanıyor. Yatırımcısı ise canlı altın rakamlarını yakın takibe aldı. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar...