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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı psikolojik sınırı aştı: Piyasalarda ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 09:03

Altın gram fiyatı psikolojik sınırı aştı: Piyasalarda ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın gram fiyatı iç piyasada 2000 TL üzerine çıkarak psikolojik sınırını aştı. Dün Fed Başkanı Jerome Powell, beklentilere paralel şekilde faizi sabit bıraktı. Piyasalara yön veren karar sonrası 3 haftadır baskılanan altın fiyatları hareketlendi. Öte yandan altın yatırımcısı 'Yükselecek mi düşecek mi' sorusuna yanıt arıyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ise yakın takibe alındı. İşte piyasalardan son dakika gelişmeleri…

Altın gram fiyatı psikolojik sınırı aştı: Piyasalarda ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Fed faiz kararı, altın fiyatları rotasını tayin etti. Ons altın fiyatı yükselişini kısmi güçlendirirken, altın gram fiyatı 2000 lira psikolojik sınırını aştı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar…

Altın gram fiyatı psikolojik sınırı aştı: Piyasalarda ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

FED FAİZ KARARI BELLİ OLDU

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, faiz kararını değiştirmeyerek yüzde 5,25 ve 5,50 aralığında sabit tuttu.

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Altın gram fiyatı psikolojik sınırı aştı: Piyasalarda ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ATIN GRAM FİYATI 2000 TL'Yİ AŞTI!

Faiz kararı sonrası altın piyasası hareketli. Ons altın yükselişini güçlendirirken, gram altın 2000 TL psikolojik direncini aştı. Şu sıralarda altın gram 1.996,69 TL'den işlem görüyor.

Altın gram fiyatı psikolojik sınırı aştı: Piyasalarda ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.996,71
SATIŞ(TL) 1.997,03

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Altın gram fiyatı psikolojik sınırı aştı: Piyasalarda ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.356,00
SATIŞ(TL) 3.427,00

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