Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
09:03
Altın gram fiyatı psikolojik sınırı aştı: Piyasalarda ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın gram fiyatı iç piyasada 2000 TL üzerine çıkarak psikolojik sınırını aştı. Dün Fed Başkanı Jerome Powell, beklentilere paralel şekilde faizi sabit bıraktı. Piyasalara yön veren karar sonrası 3 haftadır baskılanan altın fiyatları hareketlendi. Öte yandan altın yatırımcısı 'Yükselecek mi düşecek mi' sorusuna yanıt arıyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ise yakın takibe alındı. İşte piyasalardan son dakika gelişmeleri…