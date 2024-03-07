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Haberler Fotohaber Altın için Powell rüzgarı! Altın gram fiyatı yeni rekoruna imza attı
Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:41

Altın için Powell rüzgarı! Altın gram fiyatı yeni rekoruna imza attı

Altın fiyatları güne yeni rekorları görerek başladı. Dün Fed Başkanı faiz indirimi için "bu yılın bir noktasında" ifadelerini kullanması sonrası piyasalar pozitif seyretti. Ons altın ilk defa 2150 dolar seviyesi üzerine çıkarken altın gram fiyatı iç piyasada 2200 lira üzerini test etti. Öte yandan Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan canlı rakamlar...

Altın için Powell rüzgarı! Altın gram fiyatı yeni rekoruna imza attı

Altın fiyatlarında Fed Başkanı Powell rüzgarı esti. Powell'ın açıklamaları sonrası piyasalar pozitif seyrederek ons altın 2150 dolar üstüne çıktı. Buradan destek bulan altın gram fiyatı iç piyasada 2200 TL seviyesi üstüne çıktı. Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı.

Altın için Powell rüzgarı! Altın gram fiyatı yeni rekoruna imza attı

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif seyir izledi.

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Altın için Powell rüzgarı! Altın gram fiyatı yeni rekoruna imza attı

ALTIN YENİ REKORUNA İMZA ATTI

Fed açıklamaları sonrası ons altın ilk defa 2150 dolar seviyesi üzerine çıktı. Buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı iç piyasada 2200 lira üzerinde seyrediyor.

Altın için Powell rüzgarı! Altın gram fiyatı yeni rekoruna imza attı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.204,38
SATIŞ(TL) 2.204,73

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Altın için Powell rüzgarı! Altın gram fiyatı yeni rekoruna imza attı

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.752,00
SATIŞ(TL) 3.837,00

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