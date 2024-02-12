Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:47
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol haftaya düşüşle başlarken sektör temsilcilerinden yeni haber geldi. Buna göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için zam bekleniyor. Peki akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol piyasasında neler yaşanıyor? Motorin fiyatları için ne kadar zam yapılacak? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? İşte detaylar...