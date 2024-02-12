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Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:47

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol haftaya düşüşle başlarken sektör temsilcilerinden yeni haber geldi. Buna göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için zam bekleniyor. Peki akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol piyasasında neler yaşanıyor? Motorin fiyatları için ne kadar zam yapılacak? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

Akaryakıt fiyatları değişiyor. Motorin fiyatları için zam beklenirken, akaryakıt üzerinde etkili olan brent petrol tarafında düşüşler gözlemleniyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

YARINDAN İTİBAREN MOTORİNE ZAM GELİYOR

Gözler brent petrol tarafında yaşanan dalgalanmalarla değişen benzin ve mazot fiyatı için gelecek indirim, zam haberine çevrilmişken sektör temsilcilerinden yeni haber geldi. Buna göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geliyor. Peki mazot fiyatı için ne kadar zam yapılacak? Petrol fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

PETROL HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Petrol, İran dışişleri bakanının İsrail-Hamas anlaşmazlığının diplomatik çözüme yaklaştığını işaret etmesinin ardından geçen haftaki yükselişin ardından düştü.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,56 TL zam bekleniyor. Böylece motorin fiyatları İstanbul'da 44 TL'yi, Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aşacak.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam yok.

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