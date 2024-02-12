BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

YARINDAN İTİBAREN MOTORİNE ZAM GELİYOR

Gözler brent petrol tarafında yaşanan dalgalanmalarla değişen benzin ve mazot fiyatı için gelecek indirim, zam haberine çevrilmişken sektör temsilcilerinden yeni haber geldi. Buna göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geliyor. Peki mazot fiyatı için ne kadar zam yapılacak? Petrol fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...