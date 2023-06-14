Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 11:51

Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, bugün mü, saat kaçta? Asgari ücret zammı tespit komisyonu 2. toplantı tarihi 2023 son dakika!

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı tarihi için araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete zam oranı için görüşmeler başladı. İlk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 13 Haziran'da gerçekleşti. İşveren kesimini (TİSK'in, işçi kesimini ise TÜRK-İŞ'in temsil ettiği toplantı sonrası gözler 2. Toplantı tarihine çevrildi. Bu noktada "2023 Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, toplantı sonrası "Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda." açıklamasında bulundu. İşte, 2023 Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantı takvimi ve konu hakkında tüm detaylar.