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Haberler Fotohaber Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, bugün mü, saat kaçta? Asgari ücret zammı tespit komisyonu 2. toplantı tarihi 2023 son dakika!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 11:51

Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, bugün mü, saat kaçta? Asgari ücret zammı tespit komisyonu 2. toplantı tarihi 2023 son dakika!

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı tarihi için araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete zam oranı için görüşmeler başladı. İlk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 13 Haziran'da gerçekleşti. İşveren kesimini (TİSK'in, işçi kesimini ise TÜRK-İŞ'in temsil ettiği toplantı sonrası gözler 2. Toplantı tarihine çevrildi. Bu noktada "2023 Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, toplantı sonrası "Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda." açıklamasında bulundu. İşte, 2023 Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantı takvimi ve konu hakkında tüm detaylar.

Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantı takvimi 2023 son dakika: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret zammı için ilk görüşme 13 Haziran'da yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda herhangi bir karar çıkmadı. Bu noktada ise işçi ve işverenlerin gözü Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı tarihine çevrildi. 7 milyona yakın kişiyi yakından ilgilendiren ara zam oranı için görüşmelerin bayramdan önce tamamlanması bekleniyor. Peki, 2023 Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 2023 Temmuz Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi…

Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantı takvimi 2023 son dakika: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ!

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak zam oranını belirlemek üzere 13 Haziran 2023 Salı günü bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin yer aldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

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Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantı takvimi 2023 son dakika: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

İLK AÇIKLAMA GELDİ: HERHANGİ BİR RAKAM KONUŞMADIK

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz.'' dedi.

Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantı takvimi 2023 son dakika: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

TÜRK-İş heyeti Başkanı Solak, ikinci toplantı tarihi ile ilgili olarak "Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantının tarihi ve saatiyle ilgili bir açıklama henüz bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldikçe detaylar eklenecektir.

Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantı takvimi 2023 son dakika: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

"ŞAHSİ ARZUM BAYRAMA GİRMEDEN SÜRECİN TAMAMLANMASI"

TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

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