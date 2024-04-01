ASO Başkanı Ardıç: Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla ülkede, başta ekonomi olmak üzere, sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönemin başlaması temennisinde bulunan Ardıç, şöyle devam etti:

"ASO olarak yerel yönetimlerimizle işbirliğimizi daha da güçlendirerek, başkentimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Belediye başkanlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'başkentin sanayisinden sanayinin ve teknolojinin başkentine' hedefimize ulaşmada destek olmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum."

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da seçimsiz dört yıllık bir dönem yaşanacağına işaret ederek, bu sürenin hem şehirler hem de Türkiye için çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması, sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulunan Baran, şunları kaydetti:

"Ankara'da ticari hayatın canlanması, sağlık başta olmak üzere turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, havalimanına metro hattı başta olmak üzere ulaşımı kolaylaştıracak adımların atılması, iklim değişikliğine karşı şehrimizin yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve Ankara'nın dünya başkenti haline gelmesi için atılacak olumlu adımları bekliyoruz. Ankara'nın her alanda gelişimi için iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."