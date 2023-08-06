Asrın felaketinin izleri siliniyor! Bakanlık tüm kadrolarıyla sahada: Lojistik, Ulaşım, Altyapı...

"2 BİN 98 VAGONLA DEPREM BÖLGESİNE LOJİSTİK DESTEk SAĞLANDI"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Bakanlık koordinasyonunda deprem bölgesinden yaklaşık 80 bin vatandaşın demir yolu ile tahliyesinin sağlandığını ifade eden Uraloğlu, "2 bin 98 vagonla deprem bölgesine iş makinesi, insani yardım malzemesi, konteyner ve kömür gibi ihtiyaçların lojistik desteği sağlandı. 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 264 vagonla 4 bin 565 adet yaşam konteyneri 266 vagonla 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar tuvalet, 5 ısıtma jeneratör vagonu, 24 barınma amaçlı vagon, 30 servis vagonu afet bölgesine gönderildi. Deprem bölgesinde çalışan iş makinası, ambulans gibi araçlara 16 bin 912 litre yakıt verildi. Deprem bölgesinde gar ve istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonlarıyla misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin kişiye barınma hizmeti sağlandı. Halen personel servis vagonlarında 30 kişi, misafirhane, sosyal tesislerde 340 kişi olmak üzere 370 kişiye barınma hizmeti veriliyor." diye konuştu.