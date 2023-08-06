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Haberler Fotohaber Asrın felaketinin izleri siliniyor! Bakanlık tüm kadrolarıyla sahada: Lojistik, Ulaşım, Altyapı...
Giriş Tarihi: 06.08.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 15:24

Asrın felaketinin izleri siliniyor! Bakanlık tüm kadrolarıyla sahada: Lojistik, Ulaşım, Altyapı...

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı faaliyetlerini hızla devreye sokmuştu. Depremin üzerinden 6 ay geçmesiyle Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Bakanlığın tüm kadrolarıyla sahada çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Uraloğlu, "Deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Temmuz 2023 itibarıyla DHMİ tarafından bölgedeki havalimanları için 75 milyon 179 bin 693 lira harcama yapıldı." ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinin izleri siliniyor! Bakanlık tüm kadrolarıyla sahada: Lojistik, Ulaşım, Altyapı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Asrın felaketi" olarak adlandırılıan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede karayollarından demir yollarına, hava yollarından, haberleşme altyapısına kadar altyapı konusunda bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Asrın felaketinin izleri siliniyor! Bakanlık tüm kadrolarıyla sahada: Lojistik, Ulaşım, Altyapı...

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremlerin ardından bakanlık olarak afet bölgesinde ulaşım altyapısından haberleşmeye kadar çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurumların misafirhanelerini, şantiyelerini ve trenlerini depremzedelerin kullanımına açtıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, konteyner ve çadır desteği konusunda da çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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Asrın felaketinin izleri siliniyor! Bakanlık tüm kadrolarıyla sahada: Lojistik, Ulaşım, Altyapı...

"1232 KİLOMETRELİK HAT ACİL KULLANIM VE DEPREM YARDIM TRENLERİ İÇİN İŞLETMECİLİĞE AÇILDI"

Depremin etkilediği 11 ildeki 1275 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattının depremden zarar gördüğünü hatırlatan Uraloğlu, "Depremden hemen sonrasında ekiplerce ilk kontroller yapılarak, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatların uygunluk durumları tespit edilerek, yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde 1232 kilometrelik hat acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açıldı" ifadesini kullandı.

Depremden etkilenen illerde kısa sürede demir yolu ulaşımının sağlanması için çalışmalarını sürdürerek ilk etapta akaryakıt ve yaşam malzemesi ihtiyaçlarının deprem bölgesine ulaştırılmasında lojistik destek sağladıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, lojistik desteğin sağlanması amacıyla kısıtlı işletmeciliğe açılan hatlardaki deprem öncesindeki işletmecilik şartlarının sağlanması için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Asrın felaketinin izleri siliniyor! Bakanlık tüm kadrolarıyla sahada: Lojistik, Ulaşım, Altyapı...

Deprem nedeniyle bölgede bulunan 1628 demir yolu binasından 246'sının hasar aldığını anlatan Uraloğlu, "Bu binaların yapısal incelenmesi için hizmet alımı yapıldı. Söz konusu işin rapor sonuçları ve saha çalışmaları sonucunda tespit çalışmaları devam ediyor. Malatya Gar sahasında 290 konteynerın bulunduğu alanın düzenlemesi yapıldı, tamamı personelin hizmetine sunuldu. Ayrıca Gölbaşı ve Pazarcık istasyonlarına 1'er konteyner olmak üzere 292 adet konteyner tedarik edildi. İskenderun, Fevzipaşa, Narlı, Osmaniye gar sahalarına ve İslahiye, Nurdağ ile Türkoğlu istasyonlarına gerekli konteynerların tedariği sağlandı" dedi.

Asrın felaketinin izleri siliniyor! Bakanlık tüm kadrolarıyla sahada: Lojistik, Ulaşım, Altyapı...

"2 BİN 98 VAGONLA DEPREM BÖLGESİNE LOJİSTİK DESTEk SAĞLANDI"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Bakanlık koordinasyonunda deprem bölgesinden yaklaşık 80 bin vatandaşın demir yolu ile tahliyesinin sağlandığını ifade eden Uraloğlu, "2 bin 98 vagonla deprem bölgesine iş makinesi, insani yardım malzemesi, konteyner ve kömür gibi ihtiyaçların lojistik desteği sağlandı. 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 264 vagonla 4 bin 565 adet yaşam konteyneri 266 vagonla 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar tuvalet, 5 ısıtma jeneratör vagonu, 24 barınma amaçlı vagon, 30 servis vagonu afet bölgesine gönderildi. Deprem bölgesinde çalışan iş makinası, ambulans gibi araçlara 16 bin 912 litre yakıt verildi. Deprem bölgesinde gar ve istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonlarıyla misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin kişiye barınma hizmeti sağlandı. Halen personel servis vagonlarında 30 kişi, misafirhane, sosyal tesislerde 340 kişi olmak üzere 370 kişiye barınma hizmeti veriliyor." diye konuştu.

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