Asrın felaketinin izleri siliniyor! Bakanlık tüm kadrolarıyla sahada: Lojistik, Ulaşım, Altyapı...

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı faaliyetlerini hızla devreye sokmuştu. Depremin üzerinden 6 ay geçmesiyle Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Bakanlığın tüm kadrolarıyla sahada çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Uraloğlu, "Deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Temmuz 2023 itibarıyla DHMİ tarafından bölgedeki havalimanları için 75 milyon 179 bin 693 lira harcama yapıldı." ifadelerini kullandı.