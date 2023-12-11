Avrupakent GYO halka arz talep toplama! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, kaç TL, halka arz ne zaman?

Giriş Tarihi: 11.12.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 15:01

Avrupakent GYO halka arz talep toplama tarihleri başlıyor. SPK bülteni ile paylaşılan yeni şirkette hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı, halka açıklık oranı gibi konu başlıkları değerlendiriliyor. 5,5 Milyar TL ile oldukça büyük bir bütçeyle halka açılan şirket payları, yatırım ve proje finansmanında kullanılacak. Bist kodu AVPGY olan şirket yüzde 25 oranla halka sunulacak. Peki; Avrupakent Gayrimenkul kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, 2023 Avrupakent GYO halka arz ne zaman?