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Haberler Fotohaber Avrupakent GYO halka arz talep toplama! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, kaç TL, halka arz ne zaman?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 15:01

Avrupakent GYO halka arz talep toplama! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, kaç TL, halka arz ne zaman?

Avrupakent GYO halka arz talep toplama tarihleri başlıyor. SPK bülteni ile paylaşılan yeni şirkette hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı, halka açıklık oranı gibi konu başlıkları değerlendiriliyor. 5,5 Milyar TL ile oldukça büyük bir bütçeyle halka açılan şirket payları, yatırım ve proje finansmanında kullanılacak. Bist kodu AVPGY olan şirket yüzde 25 oranla halka sunulacak. Peki; Avrupakent Gayrimenkul kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, 2023 Avrupakent GYO halka arz ne zaman?

Avrupakent GYO halka arz talep toplama! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, kaç TL, halka arz ne zaman?

Avrupakent GYO halka arz ne zaman belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirkette talep toplamada gün sayılıyor. AVPGY koduyla borsada işlem görmeye başlayacak arzda 100 milyon lot dağıtılıyor. Avrupakent Gayrimenkul kaç lot verir en çok araştırılanlarda ilk sırada. Peki; Avrupakent GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, ayrıntılar...

Avrupakent GYO halka arz talep toplama! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, kaç TL, halka arz ne zaman?

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında 3 gün boyunca talep toplanacak. 13 Aralık itibarıyla alınmaya başlanan talepler 15 Aralık itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket AVPGY borsa kodu ile işlem görecek.

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Avrupakent GYO halka arz talep toplama! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, kaç TL, halka arz ne zaman?

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 13-14-15 Aralık 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 100,000,000

Hisse Fiyatı: 55,08 TL

Bist Kodu: AVPGY

Halka Arz Büyüklüğü: 5,5 Milyar TL

Avrupakent GYO halka arz talep toplama! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, kaç TL, halka arz ne zaman?

Yıldız Pazar'da işlem görecek Avrupakent Gayrimenkul halka arz yüzde 25 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirketin aracı kurumu ise Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

Avrupakent GYO halka arz talep toplama! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, kaç TL, halka arz ne zaman?

AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERİR?

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

- 2.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (2093 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 32 Lot (1762 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 27 Lot (1487 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 24 Lot (1321 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 22 Lot (1211 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (1101 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (991 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 16 Lot (881 TL).

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