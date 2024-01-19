Ayda 150 bin TL’ye o işi yapıyorlar! Ne lise diploması ne KPSS gerekiyor...

VİNÇ OPERATÖRÜ NASIL OLUNUR?

Vinç operatörü olmak için, öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan vinç operatörlüğü eğitimi almanız gerekiyor. Bu eğitim, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Teorik eğitimde, vinçlerin çalışma prensipleri, güvenlik kuralları, yük kaldırma ve indirme teknikleri gibi konular işleniyor. Pratik eğitimde ise, vinçleri kullanma pratiği yapılıyor.

Vinç operatörü olmak üzere ehliyet almak için gerekli şartlar şu şekildedir: