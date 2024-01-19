Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
15:20
Ayda 150 bin TL'ye o işi yapıyorlar! Ne lise diploması ne KPSS gerekiyor...
Yüksek maaşlarına rağmen zor işçi bulunan inşaat ve hazır beton sektörlerindeki ücretler dudak uçuklatıyor. Bu işler arasında maaşı 100-150 bin lirayı bulan işleri duyanlar hayrete düşüyor. Söz konusu iş için diploma veya bir sınav sonucuna ihtiyaç yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan işin eğitimi alınarak uygulama sınavlarını başarıyla geçmesi gerekiyor.