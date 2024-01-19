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Haberler Fotohaber Ayda 150 bin TL'ye o işi yapıyorlar! Ne lise diploması ne KPSS gerekiyor...
Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 15:20

Ayda 150 bin TL'ye o işi yapıyorlar! Ne lise diploması ne KPSS gerekiyor...

Yüksek maaşlarına rağmen zor işçi bulunan inşaat ve hazır beton sektörlerindeki ücretler dudak uçuklatıyor. Bu işler arasında maaşı 100-150 bin lirayı bulan işleri duyanlar hayrete düşüyor. Söz konusu iş için diploma veya bir sınav sonucuna ihtiyaç yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan işin eğitimi alınarak uygulama sınavlarını başarıyla geçmesi gerekiyor.

Ayda 150 bin TL’ye o işi yapıyorlar! Ne lise diploması ne KPSS gerekiyor...

Günlük yevmiyelerin 2000 TL'yi bulduğu inşaat ve hazır beton gibi inşaat malzemeleri sektöründe yetişmiş eleman ve işçi bulma sorunu büyüyor. Ancak sektördeki maaşlar dudak uçuklatıyor.

Ayda 150 bin TL’ye o işi yapıyorlar! Ne lise diploması ne KPSS gerekiyor...

VİNÇ OPERATÖRÜ MAAŞI AYDA 150 BİN TL'YE KADAR ULAŞIYOR

Yüksek maaşa rağmen binlerce işçi açığı olan inşaat sektöründe vinç ve kepçe operatörlerinin maaşlarını duyan şaşırıyor. Kepçe operatörlerinin aylık maaşlarının 100 bin TL'yi geçtiği, vinç operatörlerinin maaşının 150 bin liraya kadar ulaştığı bir dönemde dahi kalifiye eleman bulmanın zorlaştığını dile getiren sektör temsilcileri, yüksek maaş teklifine rağmen binlerce personel açığı olmasından muzdarip.

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Ayda 150 bin TL’ye o işi yapıyorlar! Ne lise diploması ne KPSS gerekiyor...

VİNÇ OPERATÖLERİ NEREDE ÇALIŞIR?

Vinç operatörleri; inşaat, madencilik, nakliye, limancılık gibi birçok sektörde çalışabiliyorlar.

Ayda 150 bin TL’ye o işi yapıyorlar! Ne lise diploması ne KPSS gerekiyor...

VİNÇ OPERATÖRÜ NASIL OLUNUR?

Vinç operatörü olmak için, öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan vinç operatörlüğü eğitimi almanız gerekiyor. Bu eğitim, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Teorik eğitimde, vinçlerin çalışma prensipleri, güvenlik kuralları, yük kaldırma ve indirme teknikleri gibi konular işleniyor. Pratik eğitimde ise, vinçleri kullanma pratiği yapılıyor.

Vinç operatörü olmak üzere ehliyet almak için gerekli şartlar şu şekildedir:

  • Vinç operatörü olmaya müsait olduğunu gösterir sağlık raporu.
  • Vinç operatörü olmaya uygunluğunu gösterir şekilde alınacak psikotekni raporu.
  • Vinç operatörlüğü konusunda yetkili bir kurstan alınacak teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlamış olmak.
  • Vinç operatörü sınavında teorik ve uygulama sınavlarını başarı ile geçmiş olmak.
Ayda 150 bin TL’ye o işi yapıyorlar! Ne lise diploması ne KPSS gerekiyor...

KEPÇE OPERATÖRLERİ NEREDE ÇALIŞIR?

Kepçe operatörü, hafriyat malzemeleri taşıyan araca sürücülük yapar ve aracı kontrol eder. Kepçe operatörü inşaat sektöründe aktif olarak çalışır. İhtiyaca göre sabit bir alanda çalışabileceği gibi malzemeyi bir yerden başka bir yere ulaştırmak için birden fazla yerde de çalışabilir.

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