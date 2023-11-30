Giriş Tarihi: 30.11.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 10:09

Batı Ege GYO halka arz katılım endekine uygun mu, eşit mi oransal mı? (BEGYO) Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, ne zaman, hangi bankalarda?

Batı Ege GYO halka arz ne zaman, talep toplama başladı mı sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzın hisse fiyatları, dağıtım şekli, büyüklüğü ve talep toplama tarihleri belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, " Batı Ege GYO halka arz katılım endekine uygun mu, hangi bankalarda var?" sorusuna yanıt aramakta. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olduğu BEGYO halka arzın açıklığı %35.58 olarak belirlenirken, 870 milyon TL'lik halka arz büyüklüğü bulunuyor. Peki, Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda? İşte, konu hakkında detaylar