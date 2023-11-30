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Haberler Fotohaber Batı Ege GYO halka arz katılım endekine uygun mu, eşit mi oransal mı? (BEGYO) Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, ne zaman, hangi bankalarda?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 10:09

Batı Ege GYO halka arz katılım endekine uygun mu, eşit mi oransal mı? (BEGYO) Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, ne zaman, hangi bankalarda?

Batı Ege GYO halka arz ne zaman, talep toplama başladı mı sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzın hisse fiyatları, dağıtım şekli, büyüklüğü ve talep toplama tarihleri belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, " Batı Ege GYO halka arz katılım endekine uygun mu, hangi bankalarda var?" sorusuna yanıt aramakta. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olduğu BEGYO halka arzın açıklığı %35.58 olarak belirlenirken, 870 milyon TL'lik halka arz büyüklüğü bulunuyor. Peki, Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda? İşte, konu hakkında detaylar

Batı Ege GYO halka arz katılım endekine uygun mu, eşit mi oransal mı? BEGYO Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, ne zaman, hangi bankalarda?

Batı Ege GYO halka arz talep toplama işlemi başlıyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz eşit dağıtım şeklinde dağıtılacakken, 870 milyon TL'lik büyüklüğe sahip halka arzın açıklığı %35.58 olarak belirlendi. Bu noktada yatırımcılar, " Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Batı Ege Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda, katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar

Batı Ege GYO halka arz katılım endekine uygun mu, eşit mi oransal mı? BEGYO Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, ne zaman, hangi bankalarda?

BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZI ONAYLANDI!

Sermaye Piyasası Kurulu, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 525 milyon TL olan sermayesinin 815 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 290 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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Batı Ege GYO halka arz katılım endekine uygun mu, eşit mi oransal mı? BEGYO Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, ne zaman, hangi bankalarda?

BATI EGE GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERİR?
1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

290,000,00 Lot vermesi bekleniyor.

Batı Ege GYO halka arz katılım endekine uygun mu, eşit mi oransal mı? BEGYO Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, ne zaman, hangi bankalarda?

BATI EGE GAYRİMENKUL BORSA KODU NEDİR?
Batı Ege Gayrimenkul hissesinin borsa kodu BEGYO'dur.

Batı Ege GYO halka arz katılım endekine uygun mu, eşit mi oransal mı? BEGYO Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, ne zaman, hangi bankalarda?

BATI EGE HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Batı Ege Gayrimenkul hissesi 3 TL'den halka arz olacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

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