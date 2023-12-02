Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Talep toplama sona erdi! Batı Ege halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 02.12.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 10:25

Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Talep toplama sona erdi! Batı Ege halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yatırımcılar tarafından sürekli olarak araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin talep toplama işlemleri sona erdi. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olduğu BEGYO halka arzın açıklığı %35.58 olarak belirlenirken, 870 milyon TL'lik halka arz büyüklüğüne sahip Batı Ege Gayrimenkul, 3 TL sabit fiyatlar satışa sunuldu. Peki, Batı Ege halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konu hakkında detaylar

Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Talep toplama sona erdi! Batı Ege halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi sorusu son dakika yanıt arıyor. 1 Aralık tarihinde sona eren talep toplama işlemleri sonrası yatırımcıların gözü KAP'tan gelecek açıklamada.

Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Talep toplama sona erdi! Batı Ege halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BATI EGE GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERİR?

1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

290,000,00 Lot vermesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Talep toplama sona erdi! Batı Ege halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BATI EGE GAYRİMENKUL BORSA KODU NEDİR?

Batı Ege Gayrimenkul hissesinin borsa kodu BEGYO'dur.

Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Talep toplama sona erdi! Batı Ege halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BATI EGE GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ LOT VERDİ?

Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Talep toplama sona erdi! Batı Ege halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BATI EGE GAYRİMENKUL BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gelecek hafta belli olacak.

SON DAKİKA