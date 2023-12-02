Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Talep toplama sona erdi! Batı Ege halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yatırımcılar tarafından sürekli olarak araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin talep toplama işlemleri sona erdi. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olduğu BEGYO halka arzın açıklığı %35.58 olarak belirlenirken, 870 milyon TL'lik halka arz büyüklüğüne sahip Batı Ege Gayrimenkul, 3 TL sabit fiyatlar satışa sunuldu. Peki, Batı Ege halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konu hakkında detaylar