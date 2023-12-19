BENZİN FİYATI SON DAKİKA 19 Aralık 2023: Araç sahipleri dikkat: Tabelalar yine değişiyor! Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor?

Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:00

Benzin fiyatı son dakika zam indirim haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları son durum merak ediliyor. Son olarak gelen akaryakıt indirim haberleri sonrası ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Benzine zam bekleniyor. Peki; Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL? İşte 19 Aralık 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları son durum…