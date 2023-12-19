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Haberler Fotohaber BENZİN FİYATI SON DAKİKA 19 Aralık 2023: Araç sahipleri dikkat: Tabelalar yine değişiyor! Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:00

BENZİN FİYATI SON DAKİKA 19 Aralık 2023: Araç sahipleri dikkat: Tabelalar yine değişiyor! Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor?

Benzin fiyatı son dakika zam indirim haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları son durum merak ediliyor. Son olarak gelen akaryakıt indirim haberleri sonrası ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Benzine zam bekleniyor. Peki; Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL? İşte 19 Aralık 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları son durum…

Benzin fiyatı son dakika 19 Aralık 2023: Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL?

Son dakika benzin fiyatı zam indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Geçtiğimiz günlerde uygulanan akaryakıt indirimi sonrası araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine zam bekleniyor. Bu noktada ise ''Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL?'' soruları yanıt aramaya başladı. İl il güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. İşte 19 Aralık 2023 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları son dakika gelişmeleri…

Benzin fiyatı son dakika 19 Aralık 2023: Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL?

LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar, Rusya'da ve Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı cephesindeki beklentiler değişiyor.

Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Petrol fiyatları tarafındaki yükseliş sonrası peş peşe gelen akaryakıt fiyatları zam indirim haberleri sonrası güncel LPG fiyatı, benzin fiyatı ve motorin fiyatı merak ediliyor.

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Benzin fiyatı son dakika 19 Aralık 2023: Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL?

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELİYOR!

Benzine 20 Aralık 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

LPG ve motorin-mazot fiyatında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Benzin fiyatı son dakika 19 Aralık 2023: Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 19 Aralık 2023 Salı günü için sorgulanıyor. İşte; 19 Aralık 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı son dakika 19 Aralık 2023: Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL?

İZMİR

Motorin fiyatı: 36,35 TL

Benzin fiyatı: 33,84 TL

LPG fiyatı: 18,27 TL

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