Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç lira olacak?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:02

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç lira olacak?

Son dakika haberi: Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları Brent petrol tarafından gelen haber akışıyla beraber fiyatlanıyor. Petrol tarafında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle araç sahipleri 'Benzine, motorine indirim, zam var mı' sorusunun cevabını merak ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren akaryakıt pompa fiyatları için indirim yapılacak. Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il akaryakıt fiyatları...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç lira olacak?

Son dakika haberleri: Brent petrol tarafında yaşanan geri çekilmelerle benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere peş peşe indirimler geldi. Mart ayına girilirken akaryakıt fiyatları için bir indirim daha bekleniyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç lira olacak?

BRENT PETROLDE İBRE AŞAĞI DÖNDÜ

Brent petrol dünya genelindeki ekonomik belirsizlik ve İsrail kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle yüksek oynaklık gösteriyor. 80-85 dolar arasında bant hareketi sergilyen petrol bu seviyelerde tutunma mücadelesi veriyor.

Brent petrolde yukarı-aşağı yönlü hareketler benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için doğrudan belirleyici oluyor. Petrolün son dönemde baskı altına girmesiyle akaryakıtta indirimleri beraberinde getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç lira olacak?

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

  • ABD'de faizin bir süre daha yüksek seviyede kalmasının petrol talebini azaltacağı beklentisi
  • ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması
  • Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi
  • ABD stoklarındaki artışa ilişkin işaretlerin OPEC+'nın arz kesintilerini uzatacağı beklentileri
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç lira olacak?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni indirim, zam yok.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç lira olacak?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Mazot fiyatı için bu gece yarısından itibaren yeni indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; 1,35 TL'lik indirim pompaya doğrudan yansıyacak.

SON DAKİKA