Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
13:02
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç lira olacak?
Son dakika haberi: Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları Brent petrol tarafından gelen haber akışıyla beraber fiyatlanıyor. Petrol tarafında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle araç sahipleri 'Benzine, motorine indirim, zam var mı' sorusunun cevabını merak ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren akaryakıt pompa fiyatları için indirim yapılacak. Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il akaryakıt fiyatları...