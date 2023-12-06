Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri tarihleri takvimi

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı ile ilgili araştırmalar Aralık ayına girilmesiyle beraber hız kazandı. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ödeme, ilk olarak sadece çalışmayan emeklilere verilmişti. Gelen talepler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar harekete geçti. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklileri de dahil olmak üzere 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5000 TL ikramiye kapsamına dahil edildi. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C ödeme takvimi ile ilgili son dakika gelişmeleri…