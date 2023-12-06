Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 06.12.2023 19:39 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 19:39

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri tarihleri takvimi

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı ile ilgili araştırmalar Aralık ayına girilmesiyle beraber hız kazandı. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ödeme, ilk olarak sadece çalışmayan emeklilere verilmişti. Gelen talepler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar harekete geçti. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklileri de dahil olmak üzere 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5000 TL ikramiye kapsamına dahil edildi. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C ödeme takvimi ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri tarihleri takvimi

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda düzenlemenin kapsamı genişletildi. Böylece çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf başta olmak üzere milyonlarca çalışan emekli söz konusu ödemeyi hesaplarında görecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmanın son durumu merak ediliyor. 5000 TL ikramiyenin ödeneceği tarih Emekli Sandığı, SSK, Bağkur için ayrı ayrı sorgulanıyor. Peki, Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri tarihleri takvimi

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE GELİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayırt etmeden tüm çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayında belirlenen tarihlerde ödendi.

Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla uygulamaya konulan emeklilere 5000 TL ikramiye çalışan emeklilere verilmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı doğrultusunda düzenlemenin kapsamı genişletiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri tarihleri takvimi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

Talimat üzerine çalışmaya başlayan iki bakanlık ikramiyenin kapsamını genişletecek hazırlığı tamamladı. Böylece 5 bin liralık ikramiyenin ödenmediği çalışan emekliler için de bir formül bulundu.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri tarihleri takvimi

Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim."

Erdoğan, açıklamasının devamında ise "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri tarihleri takvimi

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYEDE SON DURUM

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

SON DAKİKA