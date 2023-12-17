Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? Gözler çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri için geri sayım sürüyor. 4 milyonu aşkın çalışan emekli 5000 TL ikramiye ödemeleri ile ilgili tarih açıklaması bekliyor. Aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine 5000 TL ikramiye ödemesi ile ilgili teklif, geçtiğimiz günlerde Meclis komisyonunda kabul edilmişti. Bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak ödeme Meclis Genel Kurulu aşamasında. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme takvimi belli oldu mu? İşte; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi son durum...