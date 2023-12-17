Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? Gözler çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde!
Giriş Tarihi: 17.12.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 09:52

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? Gözler çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri için geri sayım sürüyor. 4 milyonu aşkın çalışan emekli 5000 TL ikramiye ödemeleri ile ilgili tarih açıklaması bekliyor. Aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine 5000 TL ikramiye ödemesi ile ilgili teklif, geçtiğimiz günlerde Meclis komisyonunda kabul edilmişti. Bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak ödeme Meclis Genel Kurulu aşamasında. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme takvimi belli oldu mu? İşte; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi son durum...

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? Gözler çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde!

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5000 TL ikramiye ödemeleri ilk olarak çalışmayan emeklilere verilmişti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de ödeme yapılması kararlaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma Meclis adımında. Bu kapsamda çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi tarihleri takvimi için araştırmalar hız kazandı. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte detaylar…

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? Gözler çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Çalışan emekliye ikramiye ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çalışan emeklilerimizde serzenişe sebep olan konuya da el attık. Çalışan emeklilerimizin de hesabına 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız. Üniversiteli gençlerimize seçim öncesi verdiğimiz ücretsiz internet ve teknoloji desteği sözümüzü tuttuk. Doğal gaz tüketim desteğini düzenli yardımlara dahil ettik.'' dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? Gözler çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde!

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE GELİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayırt etmeden tüm çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayında belirlenen tarihlerde ödendi.

Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla uygulamaya konulan emeklilere 5000 TL ikramiye çalışan emeklilere verilmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı doğrultusunda düzenlemenin kapsamı genişletiliyor.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? Gözler çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

Talimat üzerine çalışmaya başlayan iki bakanlık ikramiyenin kapsamını genişletecek hazırlığı tamamladı. Böylece 5 bin liralık ikramiyenin ödenmediği çalışan emekliler için de bir formül bulundu.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı? Gözler çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde!

Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim."

Erdoğan, açıklamasının devamında ise "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA