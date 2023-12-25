ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 bin TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ SON DAKİKA: Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi BUGÜN yatar mı?

Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri son durum gelişmeleri 4.5 milyonu aşkın emekli tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yıla sayılı günler kalırken 5000 TL emekli ikramiyesi kapsamına dahil edilen çalışan emekliler ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye ödemesi 86 maddelik torba kanun teklifine eklenmişti. ikramiye düzenlemesini de içeren torba yasa teklifi Meclis Genel kurulu aşamasındayken Bakan Vedat Işıkhan'dan ödeme takvimi ile ilgili flaş geldi. Peki Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü ödenecek? İşte, 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri son durum...