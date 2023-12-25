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Haberler Fotohaber ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 bin TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ SON DAKİKA: Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi BUGÜN yatar mı?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 07:43

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 bin TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ SON DAKİKA: Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi BUGÜN yatar mı?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çalışan emekliler ikramiye kapsamına alınır alınmaz 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündeme oturdu. Meclis komisyonunda kabul edilen ikramiye düzenlemesi Genel Kurul aşamasında. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödeme takvimi araştırması yaparken Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki; Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödemesi Meclis'ten geçti mi? Çalışan emeklilere ikramiye bugün mü yatacak, ne zaman ödenecek? İşte, Emekli ikramiyeleri ödeme takvimi son dakika gelişmeleri...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 bin TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ SON DAKİKA: Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi BUGÜN yatar mı?

Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri son durum gelişmeleri 4.5 milyonu aşkın emekli tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yıla sayılı günler kalırken 5000 TL emekli ikramiyesi kapsamına dahil edilen çalışan emekliler ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye ödemesi 86 maddelik torba kanun teklifine eklenmişti. ikramiye düzenlemesini de içeren torba yasa teklifi Meclis Genel kurulu aşamasındayken Bakan Vedat Işıkhan'dan ödeme takvimi ile ilgili flaş geldi. Peki Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü ödenecek? İşte, 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri son durum...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 bin TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ SON DAKİKA: Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi BUGÜN yatar mı?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASAYA EKLENDİ

Çalışan emekliye ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi, TBMM Plan Bütçe ve Komisyonu'ndan geçti. 5 bin TL ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklif için çalışmalar, Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 bin TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ SON DAKİKA: Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi BUGÜN yatar mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?

Genel Kurul!da torba yasanın ilk 43 maddesi kabul edildi. Ancak şu anda bütçe görüşmeleri gerçekleştiğinden torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi.

Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık tarihine kadar sona ermesi bekleniyor. Buna göre, toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-29 Aralık tarihlerinde görüşüleceği tahmin ediliyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 bin TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ SON DAKİKA: Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi BUGÜN yatar mı?

86 maddelik torba yasa ile beraber 5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 bin TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ SON DAKİKA: Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi BUGÜN yatar mı?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci devam ederken Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimat sonrası hummalı çalışma başladı.

Düzenleme Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve SGK ödeme takvimi için harekete geçecek.

Meclis çalışma takvimi göz önünde bulundurulduğunda çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi 2023 yılı içerisinde yasalaşacak.

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