ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 bin TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ SON DAKİKA: Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi BUGÜN yatar mı?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çalışan emekliler ikramiye kapsamına alınır alınmaz 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündeme oturdu. Meclis komisyonunda kabul edilen ikramiye düzenlemesi Genel Kurul aşamasında. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödeme takvimi araştırması yaparken Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki; Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödemesi Meclis'ten geçti mi? Çalışan emeklilere ikramiye bugün mü yatacak, ne zaman ödenecek? İşte, Emekli ikramiyeleri ödeme takvimi son dakika gelişmeleri...