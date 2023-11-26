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Haberler Fotohaber Çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur çalışanlarına emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 26.11.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 09:48

Çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur çalışanlarına emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin müjdeli haber geldi. Emekliye 5000 TL ödemenin kapsamı genişletildi ve çalışan emekliye ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında ilk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklinin 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacağını bildirdi. Alınan bu karar sonrası milyonlarca vatandaş 4A, 4B, 4C ödeme takvimini araştırmaya koyuldu. Peki; Çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağ-Kur çalışanlarına emekli ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri...

Çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur çalışanlarına emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Çalışan emeklilere emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 son dakika gelişmeleri ile araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödemesi yapılmıştı. Emeklilere ikramiye ödemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu düzenlemenin kapsamı genişledi ve ''Çalışan emeklilere 5 bin TL verilecek mi?'' sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 milyon 689 bin emeklinin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanacağını duyurdu. Konu ile ilgili Bakan Işıkhan'dan da açıklama geldi. Peki, Çalışan emekliye emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, SSK, Bağ-Kur çalışanlarına 5.000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri son dakika gelişmeleri…

Çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur çalışanlarına emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERİN HESAPLARINA GEÇTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

2024 yıl başına kadar emeklileri rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon çalışmayan emekliye 60 milyar TL'nin üzerinde ödeme yaptı.

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Çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur çalışanlarına emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

Emekliler için bundan sonraki adımlar kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi olacak.

Çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur çalışanlarına emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI! ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, emeklilerin yükünün hafifletilmesine yönelik geçen ay bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Meclis'ten geçen kanun teklifiyle 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklinin hesabına ödemelerinin yapıldığını belirtti.

Çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur çalışanlarına emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararın tüm emekliler için hayırlı olması temennisini dile getirerek, emeklilerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

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