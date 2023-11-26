Çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur çalışanlarına emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin müjdeli haber geldi. Emekliye 5000 TL ödemenin kapsamı genişletildi ve çalışan emekliye ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında ilk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklinin 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacağını bildirdi. Alınan bu karar sonrası milyonlarca vatandaş 4A, 4B, 4C ödeme takvimini araştırmaya koyuldu. Peki; Çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağ-Kur çalışanlarına emekli ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri...