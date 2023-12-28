ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DURUM: Meclis’ten geçti ve yasalaştı! Çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?

Giriş Tarihi: 28.12.2023 01:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
10:11
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis'ten geçti mi sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile çalışanların da dahil edildi yılın 3. Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur için ayrı ayrı sorgulanıyor. 5 bin TL emekliye ikramiye ödemelerinde geri sayım başladı. Torba yasa 55. Maddesinde yer alan emekli ikramiyeleri kabul edildi. Peki, 5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?