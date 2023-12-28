ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DURUM: Meclis’ten geçti ve yasalaştı! Çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE MECLİS'TE KABUL EDİLDİ!

Torba yasa ile Meclis'ten geçecek çalışan emekliye ikramiye ödemesi için heyecan dorukta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı" diyerek müjdeyi duyurmuştu.

O çalışma Torba Yasa ile birlikte Meclis adımına gelmişti. Kanunun 55. maddesinde bulunan ikramiye ödemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü ve kabul edildi.