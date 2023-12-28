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Haberler Fotohaber ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DURUM: Meclis'ten geçti ve yasalaştı! Çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 28.12.2023 01:34 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:11

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DURUM: Meclis'ten geçti ve yasalaştı! Çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis'ten geçti mi sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile çalışanların da dahil edildi yılın 3. Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur için ayrı ayrı sorgulanıyor. 5 bin TL emekliye ikramiye ödemelerinde geri sayım başladı. Torba yasa 55. Maddesinde yer alan emekli ikramiyeleri kabul edildi. Peki, 5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DURUM: Meclis’ten geçti ve yasalaştı! Çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?

Emekli ikramiyesi son dakika haberleri: Heyecanla beklenen torba yasa görüşmelerinde sona gelindi. Memur ve emekli zammı üzerinde yürütülen yoğun tempoda ödeme tarihleri merak ediliyor. TBMM adımını tamamlayacak torba kanunun daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Çalışan emekliye ikramiye bugün ödenecek mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Takvimle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Peki, çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme takvimi son durum!

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DURUM: Meclis’ten geçti ve yasalaştı! Çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE MECLİS'TE KABUL EDİLDİ!

Torba yasa ile Meclis'ten geçecek çalışan emekliye ikramiye ödemesi için heyecan dorukta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı" diyerek müjdeyi duyurmuştu.

O çalışma Torba Yasa ile birlikte Meclis adımına gelmişti. Kanunun 55. maddesinde bulunan ikramiye ödemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü ve kabul edildi.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DURUM: Meclis’ten geçti ve yasalaştı! Çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?

10 MİLYONU AŞKIN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

11-14 Kasım tarihleri arasında ödenen emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi çalışmayan emeklilere 5 bin TL olarak ödendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak zammı öncesinde 10 milyonu aşkın vatandaşa ödeme yaptı. Ardından ödemede kapsam genişledi. Çiftçiler ve çalışmayan emekliler ödemelere dahil edildi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DURUM: Meclis’ten geçti ve yasalaştı! Çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emekliye ikramiye ödemelerine dair şu sözleri kaydetti:

"EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık."

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DURUM: Meclis’ten geçti ve yasalaştı! Çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışana emekli ikramiyesi ödemelerinin de yer aldığı 86 maddelik torba yasa Meclis'te görüşüldü.

Ödemeye dair kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK çalışması başlayacak ve ödeme tarihleri belirlenecek.

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