ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme takvimi belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte 4A,4B,4C ödeme tarihleri

Çalışan emekliye ikramiye ödemesi için heyecan dorukta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı" diyerek müjdeyi duyurmuştu.

O çalışma tamamlandı ve yasalaştı. Ödeme tarihi de belli oldu.