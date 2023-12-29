ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme takvimi belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte 4A,4B,4C ödeme tarihleri

Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
10:11
Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı! Bir süredir torba yasa ile birlikte görüşülen ikramiye ödemelerinde sona gelindi. 4 milyonu aşkın vatandaşın yararlanacağı çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. SGK çalışmasıyla belirlenen ödeme takvimi 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanıyor. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?