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Haberler Fotohaber ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme takvimi belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte 4A,4B,4C ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:11

ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme takvimi belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte 4A,4B,4C ödeme tarihleri

Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı! Bir süredir torba yasa ile birlikte görüşülen ikramiye ödemelerinde sona gelindi. 4 milyonu aşkın vatandaşın yararlanacağı çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. SGK çalışmasıyla belirlenen ödeme takvimi 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanıyor. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?

ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme takvimi belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte 4A,4B,4C ödeme tarihleri

Emekli ikramiyesi son dakika: İkramiye ödemelerini de içeren ekonomi konulu 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarıyla takip edilen süreçte asgari ücret zammı ardından emekli zammı ve ikramiyeleri yakın mercek altına alındı. Zam öncesi ikramiye gündemde. Peki, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte, emekli ikramiyesi ödeme takvimi son durum!

ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme takvimi belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte 4A,4B,4C ödeme tarihleri

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE RESMİ GAZETE'DE!

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

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ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme takvimi belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte 4A,4B,4C ödeme tarihleri

Çalışan emekliye ikramiye ödemesi için heyecan dorukta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı" diyerek müjdeyi duyurmuştu.

O çalışma tamamlandı ve yasalaştı. Ödeme tarihi de belli oldu.

ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme takvimi belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte 4A,4B,4C ödeme tarihleri

10 MİLYONU AŞKIN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

11-14 Kasım tarihleri arasında ödenen emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi çalışmayan emeklilere 5 bin TL olarak ödendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak zammı öncesinde 10 milyonu aşkın vatandaşa ödeme yaptı. Ardından ödemede kapsam genişledi. Çiftçiler ve çalışmayan emekliler ödemelere dahil edildi.

ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme takvimi belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte 4A,4B,4C ödeme tarihleri

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

Çalışana emekli ikramiyesi ödemelerinin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

Çalışan emekliye ikramiye ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

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