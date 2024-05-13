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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:59

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Son dakika altın fiyatları yatırımcısının gündemindeki yerini aldı. Sarı metal hareketli bir haftaya giriş yaptı. 13 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile piyasanın nabzı tutulurken yeni haftayla birlikte alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için araştırmalarına hız kazandırdı. Kapalı Çarşı ve kuyumcularda altının gramı bugün 2441 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler…

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum yeni haftayla birlikte yatırımcısın yakinen takibine girdi. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.441 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 13 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.353,00

Satış: 16.600,00

ATA ALTIN

Alış: 16.307,00

Satış: 16.460,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.224,50

Satış: 2.351,21

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.357,47

Satış: 2.357,79

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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 15.879,00

Satış: 16.029,00

YARIM ALTIN

Alış: 7.976,00

Satış: 8.052,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.976,00

Satış: 4.026,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.441,67

Satış: 2.442,05

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