Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
07:59
CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Son dakika altın fiyatları yatırımcısının gündemindeki yerini aldı. Sarı metal hareketli bir haftaya giriş yaptı. 13 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile piyasanın nabzı tutulurken yeni haftayla birlikte alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için araştırmalarına hız kazandırdı. Kapalı Çarşı ve kuyumcularda altının gramı bugün 2441 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler…