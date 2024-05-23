Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2024 alış-satış tablosu || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 08:07

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2024 alış-satış tablosu || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum haftanın dördünc işlem gününde araştırılıyor. Yatırımını bu sarı metalden yana tercih eden vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başladı. Gram altın bugün 2.455 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 23 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2024 alış-satış tablosu || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftaya hareketli bir giriş yapan altın, bugün 2.454 TL'den işlem görüyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 23 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ile piyasayı yakından takip ediyor. Peki, 23 Mayıs 2024 Perşembe tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2024 alış-satış tablosu || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.577,00

Satış: 16.828,00

ATA ALTIN

Alış: 16.229,00

Satış: 16.555,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2024 alış-satış tablosu || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.235,67

Satış: 2.366,56

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.370,95

Satış: 2.371,25

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2024 alış-satış tablosu || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 15.811,00

Satış: 16.134,00

YARIM ALTIN

Alış: 7.918,00

Satış: 8.092,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2024 alış-satış tablosu || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.971,00

Satış: 4.052,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.454,88

Satış: 2.455,14

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA