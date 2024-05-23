CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2024 alış-satış tablosu || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftaya hareketli bir giriş yapan altın, bugün 2.454 TL'den işlem görüyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 23 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ile piyasayı yakından takip ediyor. Peki, 23 Mayıs 2024 Perşembe tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.