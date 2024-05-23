Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
08:07
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2024 alış-satış tablosu || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatlarındaki son durum haftanın dördünc işlem gününde araştırılıyor. Yatırımını bu sarı metalden yana tercih eden vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başladı. Gram altın bugün 2.455 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 23 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…