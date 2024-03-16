Denetimler daha da sıkılaşıyor! Bakan Bayraktar açıkladı: Asla taviz verilmeyecek

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK DÜŞÜRÜLECEK

Bergama Ticaret Odası'nda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, İzmir ve Bergama'nın enerji alanındaki önemine işaret etti.

Türkiye'nin altından kömüre birçok alanda bereketli topraklar üzerinde bulunduğunu, ancak ülke ekonomisinin özellikle enerji ithalatı yönüyle cari açık verdiğini dile getiren Bayraktar, 2022'de enerji ithalatı tutarının yaklaşık 96,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"2023'te bunu 70 milyar dolarlar seviyesine çektik ama 70 milyar dolar, 80 milyar dolar, 90 milyar dolar her sene enerji faturası ödeyerek maalesef bu cari açık problemini, döviz problemini ve nihai olarak enflasyon problemini çözme şansımız yok. Dolayısıyla bizim Türkiye'de, enerjide Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya koyduğumuz hedef şu; Türkiye'nin mutlaka bu cari açığı düşürecek, enerjide dışa bağımlılığı düşürecek ve nihai olarak önümüzdeki süreçte Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak, kendi kendine yeten bir ülke haline getirecek politika ve projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bunun yolu Türkiye'nin kendi kaynaklarını kullanmasından geçiyor. Başta yenilenebilir olmak üzere, yani bizim hamdolsun güneşimiz, rüzgarımız, jeotermalimiz, dolayısıyla bu kaynaklarımızı mutlaka ekonomiye kazandırmamız lazım. İkinci husus mutlaka Türkiye'nin kendi doğal gazını, petrolünü bulması gerekiyor. Bütün izlediğimiz politikalar, yaptığımız faaliyetler bu doğrultuda."