Giriş Tarihi: 24.07.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 15:29

DOGECOİN GRAFİĞİ || Elon Musk'tan dikkat çeken hamle! 24 Temmuz 2023 DOGE Dogecoin nedir, nasıl alınır, artacak mı, kaç TL?

Elon Musk, Twitter 'ın ikonik mavi kuş logosunu X olarak değiştirirken kendi profilinde yer alan Dogecoin detayı da dikkat çekti. Hatırlanacağı gibi Twitter'da nisan ayında, "mavi kuş" olarak bilinen logonun yerine Dogecoin görseli getirilmişti. Yaklaşık 4 gün süren bu değişiklik daha sonra sonlandırılmıştı. Bu süre içerisinde ise Dogecoin'de %30'dan fazla yükseliş yaşanmıştı. Bu kapsamda yatırımcıların gözü "Dogecoin kaç TL" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Dogecoin nedir, nasıl alınır, artacak mı, kaç TL? İşte tüm detaylar.