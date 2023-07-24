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Haberler Fotohaber DOGECOİN GRAFİĞİ || Elon Musk'tan dikkat çeken hamle! 24 Temmuz 2023 DOGE Dogecoin nedir, nasıl alınır, artacak mı, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 15:29

DOGECOİN GRAFİĞİ || Elon Musk'tan dikkat çeken hamle! 24 Temmuz 2023 DOGE Dogecoin nedir, nasıl alınır, artacak mı, kaç TL?

Elon Musk, Twitter 'ın ikonik mavi kuş logosunu X olarak değiştirirken kendi profilinde yer alan Dogecoin detayı da dikkat çekti. Hatırlanacağı gibi Twitter'da nisan ayında, "mavi kuş" olarak bilinen logonun yerine Dogecoin görseli getirilmişti. Yaklaşık 4 gün süren bu değişiklik daha sonra sonlandırılmıştı. Bu süre içerisinde ise Dogecoin'de %30'dan fazla yükseliş yaşanmıştı. Bu kapsamda yatırımcıların gözü "Dogecoin kaç TL" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Dogecoin nedir, nasıl alınır, artacak mı, kaç TL? İşte tüm detaylar.

DOGECOİN GRAFİĞİ || Elon Musk’tan dikkat çeken hamle! 24 Temmuz 2023 DOGE Dogecoin nedir, nasıl alınır, artacak mı, kaç TL?

Dogecoin grafiği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Elon Musk, geçtiğimiz yıl Ekim ayında sosyal medya devini satın aldıktan sonra Twitter'da sürekli değişiklikler yapmaya başlamıştı. Bu değişikliklerden sonuncusu ise sosyal medya uygulamasının adının "X" olarak değişmesi oldu. Dikkat çeken Musk'ın profilinde yatırımcıların dikkatini çeken bir detay daha var. Oda Dogecoin simgesi… Peki, Dogecoin nedir, nasıl alınır, artacak mı, kaç TL? İşte detaylar.

DOGECOİN GRAFİĞİ || Elon Musk’tan dikkat çeken hamle! 24 Temmuz 2023 DOGE Dogecoin nedir, nasıl alınır, artacak mı, kaç TL?

DOGECOİN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ! ELON MUSK X'TEN SONRA...

Elon Musk'ın X hamlesi, dün de, haziran ayında yaratılan X adındaki bir token'da çok büyük bir yükseliş getirmişti. Musk'ın bu açıklamalarının ardından birçok merkeziyetsiz borsada X temali onlarca token oluşturuldu.

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DOGECOİN GRAFİĞİ || Elon Musk’tan dikkat çeken hamle! 24 Temmuz 2023 DOGE Dogecoin nedir, nasıl alınır, artacak mı, kaç TL?

Öte yandan hatırlanacağı gibi Twitter'da nisan ayında, "mavi kuş" olarak bilinen logonun yerine Dogecoin görseli getirilmişti. Yaklaşık 4 gün süren bu değişiklik daha sonra sonlandırılmıştı. Bu süre içerisinde ise Dogecoin'de %30'dan fazla yükseliş yaşanmıştı. Musk'a Twitter'ın logosunun değiştirilip, yerine Dogecoin görseli koyulmasından ötürü de dava açılmıştı.

DOGECOİN GRAFİĞİ || Elon Musk’tan dikkat çeken hamle! 24 Temmuz 2023 DOGE Dogecoin nedir, nasıl alınır, artacak mı, kaç TL?

DOGE (DOGECOİN) NE KADAR?

1 DOGE = $ 0,075545

*Fiyat 24 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.45'te alınmıştır.

DOGECOİN GRAFİĞİ || Elon Musk’tan dikkat çeken hamle! 24 Temmuz 2023 DOGE Dogecoin nedir, nasıl alınır, artacak mı, kaç TL?
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