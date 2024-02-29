EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman hesaplarda olacak?

Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
08:08
Bakan Işıkhan'ın bu seneyi "emekliler yılı" olarak adlandırdıklarını belirtmesiyle birlikte emekli zammından sonra emekli bayram ikramiyelerinde de artışa gidildi. TBMM Adalet Komisyonunda 8. Yargı Paketi görüşmeleriyle yapılan emekli bayram ikramiyesinde artış teklifi kabul edildi. Milyonlarca emekli ödeme takvimine yöneldi. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin detaylar