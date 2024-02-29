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Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman hesaplarda olacak?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 08:08

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman hesaplarda olacak?

Bakan Işıkhan'ın bu seneyi "emekliler yılı" olarak adlandırdıklarını belirtmesiyle birlikte emekli zammından sonra emekli bayram ikramiyelerinde de artışa gidildi. TBMM Adalet Komisyonunda 8. Yargı Paketi görüşmeleriyle yapılan emekli bayram ikramiyesinde artış teklifi kabul edildi. Milyonlarca emekli ödeme takvimine yöneldi. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin detaylar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman hesaplarda olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? şeklindeki sorular Ramazan Bayramı öncesi gündeme geldi. Milyonlarca emekliyi sevindiren zam haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde vermişti. Son olarak 8. Yargı Paketiyle birlikte kabul edilen artışın Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyesi, zamlı olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman hesaplarda olacak?

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. İki dini bayramda emekliye toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak.

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.

Son dakika haberine göre emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman hesaplarda olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Bu sene Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri tarihlerinde olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi ön görülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman hesaplarda olacak?

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman hesaplarda olacak?

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

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