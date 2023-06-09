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Haberler Fotohaber Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! Bağkur SSK Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023
Giriş Tarihi: 09.06.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 07:37

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! Bağkur SSK Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar yatacak soruları yanıt arıyor. Kurban Bayramı 28 Haziran'da idrak edilmeye başlanacak ve 4 gün boyunca sürecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen kapsamlı çalışmalar doğrultusunda bayram ikramiyelerinin fiyatı 1100 TL'den 2 bin TL'ye çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin ilk kabine toplantısında konu hakkında müjdeli açıklamayı verdi. SSK ve Bağkurlu vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? İşte konu hakkında detaylar

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! Bağkur SSK Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 hakkında araştırmalar yapıyor. Konu hakkında müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı ve vatandaşlar, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusuna yanıt arıyor. İşte SSK ve BağKur emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! Bağkur SSK Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk kabine toplantısı sonrası milyonlara müjdeyi verdi. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi erkenden ödenecek. Erdoğan, "Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler bugün yeni dönemin ilk Kabinesinde ele alındı. SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! Bağkur SSK Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor.

Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! Bağkur SSK Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? İŞTE PLAN:

Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! Bağkur SSK Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

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