Giriş Tarihi: 09.06.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 07:37

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! Bağkur SSK Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar yatacak soruları yanıt arıyor. Kurban Bayramı 28 Haziran'da idrak edilmeye başlanacak ve 4 gün boyunca sürecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen kapsamlı çalışmalar doğrultusunda bayram ikramiyelerinin fiyatı 1100 TL'den 2 bin TL'ye çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin ilk kabine toplantısında konu hakkında müjdeli açıklamayı verdi. SSK ve Bağkurlu vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? İşte konu hakkında detaylar