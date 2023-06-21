Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri takip edilirken 2023 haziran ayı bayram ikramiyesi ödemeleri de Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı ödemeleri başladı. Vatandaşlar ödeme günlerine göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Emekli Sandığı, 4A SSK, 4B Bağkur tahsis numarasına göre SGK tarafından belirlenen emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 devam ediyor. Yılda iki kez ödenen ikramiyeler hesaplara yatıyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi…