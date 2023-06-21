Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, artacak mı soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz bayramda yapılan zam oranı ile 2 bin TL'ye yükseltilen ödemeler yılda iki kez emeklilerin hesaplarına yatıyor. Vatandaşlar, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, neden yatmadı sorularına yanıt arıyor. Ödemeler 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre gerçekleşiyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile "emekli ikramiyemi ne zaman alırım" sorusunun yanıtı!