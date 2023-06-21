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Haberler Fotohaber Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 21.06.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 07:37

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri takip edilirken 2023 haziran ayı bayram ikramiyesi ödemeleri de Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı ödemeleri başladı. Vatandaşlar ödeme günlerine göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Emekli Sandığı, 4A SSK, 4B Bağkur tahsis numarasına göre SGK tarafından belirlenen emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 devam ediyor. Yılda iki kez ödenen ikramiyeler hesaplara yatıyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi…

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, artacak mı soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz bayramda yapılan zam oranı ile 2 bin TL'ye yükseltilen ödemeler yılda iki kez emeklilerin hesaplarına yatıyor. Vatandaşlar, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, neden yatmadı sorularına yanıt arıyor. Ödemeler 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre gerçekleşiyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile "emekli ikramiyemi ne zaman alırım" sorusunun yanıtı!

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

Bu açıklama sonrası emekliler 'Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında ele alındı.

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Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran tarihlerinde aylıklarını alacak.

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