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Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023|| SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında, ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:01

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023|| SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında, ne kadar?

28 Haziran-1 Temmuz arasında icra edilecek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ile birlikte maaşlar hesaplara yatmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi 14,4 milyon emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşını almış olacağı Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından açıklanırken vatandaşlar tahsis numaralarına göre ödemeler hesaplarına yatıyor., emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023|| SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında, ne kadar?

Yılda iki kez emeklilerin hesaplarına yatırılan emekli bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi maaşlarla birlikte hesaplara yatmış olacak. Emekli sandığı, 4A SSK, 4B BAĞ-KUR tahsis numarasına göre vatandaşların hesaplarına ödemeler yatmaya başladı. "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak? "sorusunun cevabı belli olurken milyonlarca vatandaş emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorguluyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023|| SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında, ne kadar?

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023|| SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında, ne kadar?

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023|| SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında, ne kadar?

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran tarihlerinde aylıklarını alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023|| SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında, ne kadar?

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyesi birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılacak.

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