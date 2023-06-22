EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023|| SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında, ne kadar?

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran

Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran

Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran

Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran

Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran tarihlerinde aylıklarını alacak.