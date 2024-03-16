Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika: 3 BİN TL Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan ayına girilmesiyle beraber bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 50 zamla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisi bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını sorgulamaya devam ederken beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan ''3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt verdi. İşte 3 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi…