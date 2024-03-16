Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika: 3 BİN TL Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 16.03.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
23:08
2024 yılında emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Meclis'te kabul edilen yasa, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ramazan ayına girilmesiyle beraber bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazanmıştı. Konu ile ilgili Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi...