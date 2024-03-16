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Haberler Fotohaber Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika: 3 BİN TL Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 23:08 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 23:08

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika: 3 BİN TL Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2024 yılında emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Meclis'te kabul edilen yasa, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ramazan ayına girilmesiyle beraber bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazanmıştı. Konu ile ilgili Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi...

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika: 3 BİN TL Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan ayına girilmesiyle beraber bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 50 zamla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisi bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını sorgulamaya devam ederken beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan ''3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt verdi. İşte 3 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi…

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika: 3 BİN TL Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi, yapılan %50'lik zam sonrası 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi

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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika: 3 BİN TL Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2-5 Nisan 2024 tarihleri arasında hesaplara yatacağını söyledi.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.'' ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika: 3 BİN TL Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Emekli ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak.

Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika: 3 BİN TL Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek.

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor.

Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek.

Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

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