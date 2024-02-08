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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 17:19 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 17:19

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada!

Son dakika haberi: Emekli maaşı zammı düzenlemeleri sonrası sıra bayram ikramiyesi zammına geldi. 2024 yılı emekliler yılı ilan edildi. Emekli ikramiyesi için bu yıl özel bir zam yapılacak. Çalışma tamamlanınca düzenleme Meclis'e gelecek. Bakan Işıkhan, "Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz, bu adımları atarız" dedi. Emekliler için bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak. Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller...

FARUK ERDEM
EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada!

Son dakika haberleri: Emeklilerin bu yıl alacakları bayram ikramiyesi zammı ile ilgili çalışmalar hızlandı. Bakan Işıkhan, "Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz, bu adımları atarız" dedi. Emekli bayram ikramiyesi tutarının 5 bin liraya çıkartılması, toplamda 10 bin lira ödenmesi gündemde…

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada!

Milyonlarca emekli yapılan Ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli maaşı farkları hesaplarayattı. Böylece emeklilerin toplam Ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49,25 oranında artırıldı.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada!

Bir ikinci artış ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak. Bunun üzerine refah payı verilmesi de söz konusu olacak. Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada!

Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için daha önce SABAH Memurlar'ın duyurduğu zam çalışması da netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada ikramiye artışıyla ilgili olarak, "2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu" diye konuştu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada!

Bakan Işıkhan, "2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL'ye, 2023 yılında 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız" dedi.

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