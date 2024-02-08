Giriş Tarihi: 08.02.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
17:19
EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada!
Son dakika haberi: Emekli maaşı zammı düzenlemeleri sonrası sıra bayram ikramiyesi zammına geldi. 2024 yılı emekliler yılı ilan edildi. Emekli ikramiyesi için bu yıl özel bir zam yapılacak. Çalışma tamamlanınca düzenleme Meclis'e gelecek. Bakan Işıkhan, "Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz, bu adımları atarız" dedi. Emekliler için bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak. Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller...