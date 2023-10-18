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Haberler Fotohaber Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 18.10.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 09:21

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğini duyurmuş ve detaylarını açıklamıştı. Şimdi milyonlarca vatandaşın gündeminde Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yer alıyor. 5 bin TL emekli ikramiyesi şartları ve kapsamı merak ediliyor. EYT'liler, dul ve yetim maaşı alanlar söz konusu ödemeden faydalanabilecek mı araştırılıyor. 5 bin TL emekli ikramiyesi şartları neler, kimler alacak, ne zaman yatacak? İşte; 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

Emekli ikramiyesi şartları ve ödeme tarihleri takvimi milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeneceğini duyurmuştu. Kimlerin 5000 TL emekli ikramiyesi alacağı yapılan açıklama ile belli oldu. Bu noktada ise ''5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, dul ve yetim maaşı alanlar, EYT'liler emekli ikramiyesi alacak mı?'' soruları yanıt arıyor. 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi araştırılıyor. Peki Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek, şartları neler? İşte, 5 bin TL Emekli ikramiyesi son dakika haberleri…

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

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Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emeklilere verilmeyecek. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Başkan Erdoğan'ın, Kasım ayının ilk yarısında yatacağını duyurduğu 5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emekliler hariç olmak üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olan tüm vatandaşların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlara da verilecek.

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