Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğini duyurmuş ve detaylarını açıklamıştı. Şimdi milyonlarca vatandaşın gündeminde Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yer alıyor. 5 bin TL emekli ikramiyesi şartları ve kapsamı merak ediliyor. EYT'liler, dul ve yetim maaşı alanlar söz konusu ödemeden faydalanabilecek mı araştırılıyor. 5 bin TL emekli ikramiyesi şartları neler, kimler alacak, ne zaman yatacak? İşte; 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…