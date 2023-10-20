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Haberler Fotohaber 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri | SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 08:00

4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri | SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 gündemi meşgul ediyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları üzere, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile 29 Ekim'de emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek. Milyonlarca emekli, "5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, şartları neler, kimler alacak, kimler kapsam dışı kalacak?" sorularına yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri 2023 araştırmaları hız kazandı. 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan Erdoğan Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Durum böyle olunca, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi araştırılıyor. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da maaşları oranında ikramiye ödemesinden faydalanabilecek. Peki, Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek, şartları neler? İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre 5 bin TL emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

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Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emeklilere verilmeyecek. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Başkan Erdoğan'ın, Kasım ayının ilk yarısında yatacağını duyurduğu 5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emekliler hariç olmak üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olan tüm vatandaşların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlara da verilecek.

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