4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri | SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 gündemi meşgul ediyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları üzere, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile 29 Ekim'de emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek. Milyonlarca emekli, "5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, şartları neler, kimler alacak, kimler kapsam dışı kalacak?" sorularına yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri 2023 araştırmaları hız kazandı. 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...