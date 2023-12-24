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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ PAZARTESİ BAŞLIYOR MU? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemleri ne zaman, bu hafta hangi günlerde ödenecek? İşte ödeme planı!
Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 11:17

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ PAZARTESİ BAŞLIYOR MU? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemleri ne zaman, bu hafta hangi günlerde ödenecek? İşte ödeme planı!

Çalışan emeklilere ikramiye ödemeleri Ocak ayına sayılı günler kala araştırılıyor. Ödeme tarihlerine ilişkin ayrıntılar merak edilirken gözler 25 Aralık'ta gerçekleşecek olan TBMM'nin bütçe görüşmelerine çevrildi. Bu görüşme sonrasında yasalaşacak olan emekli ikramiyelerinin, ne zaman hesaplara yatırılacağı çalışan milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Peki, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Pazartesi günü ödemeler başlayacak mı? İşte, emekli ikramiyesi güncel son durum!

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ PAZARTESİ BAŞLIYOR MU? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemleri ne zaman, bu hafta hangi günlerde ödenecek? İşte ödeme planı!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemleri için geri sayım başladı. Aralık ayının son haftasına girilirken, Ocak ayına ise sayılı günler kaldı. Bu noktada ise ilk etapta sadece çalışmayan emeklilere veren ikramiyeler şimdi ise çalılşan emeklilerin hesaplarına yatacak. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor. Peki, Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemleri ne zaman, bu hafta mı? Hangi günlerde ödenecek? İşte, ödeme planı!

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ PAZARTESİ BAŞLIYOR MU? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemleri ne zaman, bu hafta hangi günlerde ödenecek? İşte ödeme planı!

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ AÇIKLAMASI

Çalışan emekliye ikramiye tarihi konusunda konuşan Bakan Işıkhan, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

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EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ PAZARTESİ BAŞLIYOR MU? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemleri ne zaman, bu hafta hangi günlerde ödenecek? İşte ödeme planı!

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de öngören Torba Yasa Teklifi görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti.

Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ PAZARTESİ BAŞLIYOR MU? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemleri ne zaman, bu hafta hangi günlerde ödenecek? İşte ödeme planı!

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik ödenecek olan 5 bin TL'lik ikramiyenin 25-29 Aralık tarihleri aralığında hesaplara aktarılması ön görülüyor.

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ PAZARTESİ BAŞLIYOR MU? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemleri ne zaman, bu hafta hangi günlerde ödenecek? İşte ödeme planı!

4 MİLYON 689 BİN KİŞİ İKRAMİYEDEN YARARLANACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi.

Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:

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