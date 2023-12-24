EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ PAZARTESİ BAŞLIYOR MU? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemleri ne zaman, bu hafta hangi günlerde ödenecek? İşte ödeme planı!

Çalışan emeklilere ikramiye ödemeleri Ocak ayına sayılı günler kala araştırılıyor. Ödeme tarihlerine ilişkin ayrıntılar merak edilirken gözler 25 Aralık'ta gerçekleşecek olan TBMM'nin bütçe görüşmelerine çevrildi. Bu görüşme sonrasında yasalaşacak olan emekli ikramiyelerinin, ne zaman hesaplara yatırılacağı çalışan milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Peki, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Pazartesi günü ödemeler başlayacak mı? İşte, emekli ikramiyesi güncel son durum!