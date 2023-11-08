Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri 2023: SSK, Bağ-Kur 100. Yıl Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi 5000 lira olarak hesaplara yatacak. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ödenecek miktar yılın 3. İkramiyesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimine yöneldi. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi için banka hesaplarını sık sık kontrol ediyor. Halihazırda çalışmayanlar için ödenecek 5 bin TL gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki; 100. Yıl özel emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, kimlere verilecek, bugün yatar mı? İşte, emekli 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum!