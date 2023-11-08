Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri 2023: SSK, Bağ-Kur 100. Yıl Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri en çok araştırılanlar arasında yerini koruyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla 1 defaya mahsus verilecek 5000 TL ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerde o tarihe dikkat çekti. Öte yandan emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek belli oldu. Buna göre dul ve yetim aylığı alanlar ile EYT başvurusu yapanlar da ödemeden yararlanabilecek. Peki, 2023 SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, kimlere verilecek? İşte, detaylar!