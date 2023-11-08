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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri 2023: SSK, Bağ-Kur 100. Yıl Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 08.11.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 06:51

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri 2023: SSK, Bağ-Kur 100. Yıl Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi 5000 lira olarak hesaplara yatacak. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ödenecek miktar yılın 3. İkramiyesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimine yöneldi. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi için banka hesaplarını sık sık kontrol ediyor. Halihazırda çalışmayanlar için ödenecek 5 bin TL gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki; 100. Yıl özel emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, kimlere verilecek, bugün yatar mı? İşte, emekli 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum!

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri 2023: SSK, Bağ-Kur 100. Yıl Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri en çok araştırılanlar arasında yerini koruyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla 1 defaya mahsus verilecek 5000 TL ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerde o tarihe dikkat çekti. Öte yandan emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek belli oldu. Buna göre dul ve yetim aylığı alanlar ile EYT başvurusu yapanlar da ödemeden yararlanabilecek. Peki, 2023 SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, kimlere verilecek? İşte, detaylar!

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri 2023: SSK, Bağ-Kur 100. Yıl Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ BEKLENİYOR!
Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

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Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri 2023: SSK, Bağ-Kur 100. Yıl Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada, 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri 2023: SSK, Bağ-Kur 100. Yıl Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE: KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri 2023: SSK, Bağ-Kur 100. Yıl Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

12.2 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi. Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.

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