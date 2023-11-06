Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2023 (SSK, Bağ-Kur) | 5000 TL Emekli Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı?

Emekli ikramiyesi 5000 TL tutarıyla hesaplara geçmeyi bekliyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ikramiyede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimi sorgulanıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi 5 bin TL'lik emekli Cumhuriyet ikramiyesi son dakika gelişmelerini takip ediyor. Konuyla ilgili Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, kimlere verilecek, bugün yatar mı? İşte, 100. Yıla özel cumhuriyet bayramı ikramiyesinde son durum.