Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Bakan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emekliler bu yıl 6 bin TL ikramiye alacak. Yüzde elli ikramiye zammı müjdesi Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Ramazan ayı idrak edilirken zamlı ikramiyelerini ceplerine koymak isteyen emekliler zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı öğrenmek istiyor. Peki; SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi.