Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Bakan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:57
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yüzde elli zamlı ikramiyelerini ceplerine koyacak. Ramazan ayı idrak ettiğimiz bu günlerde milyonlarca emekli 3000 TL ikramiye alacak. Yasa Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu noktada bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan ikramiyelerin hesaba geçeceği tarihi duyurdu. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi.