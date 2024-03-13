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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Bakan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:57

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Bakan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yüzde elli zamlı ikramiyelerini ceplerine koyacak. Ramazan ayı idrak ettiğimiz bu günlerde milyonlarca emekli 3000 TL ikramiye alacak. Yasa Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu noktada bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan ikramiyelerin hesaba geçeceği tarihi duyurdu. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Bakan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emekliler bu yıl 6 bin TL ikramiye alacak. Yüzde elli ikramiye zammı müjdesi Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Ramazan ayı idrak edilirken zamlı ikramiyelerini ceplerine koymak isteyen emekliler zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı öğrenmek istiyor. Peki; SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Bakan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KABUL EDİLDİ

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Bakan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Bu gelişme sonrası ise emeklilere ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu.

Konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Bakan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme günlerinin planlandığını ifade eden Bakan Vedat Işıkhan, ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının adından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız.

Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. 'Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Bakan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Dolayısıyla 1-9 Nisan haftasında ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

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