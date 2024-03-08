Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 BİN TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
09:55
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı'na kısa süre kala gündeme geldi. Milyonlarca emekliye ödenen ikramiyelere 2024 yılında yüzde 50 zam yapıldı. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklif, TBMM'den geçerek yasalaştı. Şimdi tüm gözler ''SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' sorusunun yanıtına çevrilmiş durumda. İkramiyelerin hesaplara yatacağı tarih ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...