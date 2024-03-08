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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 BİN TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:55

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 BİN TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı'na kısa süre kala gündeme geldi. Milyonlarca emekliye ödenen ikramiyelere 2024 yılında yüzde 50 zam yapıldı. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklif, TBMM'den geçerek yasalaştı. Şimdi tüm gözler ''SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' sorusunun yanıtına çevrilmiş durumda. İkramiyelerin hesaplara yatacağı tarih ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 BİN TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 4A, 4B, 4C takvimi son dakika gündemdeki yerini almış durumda. Yüzde 50 zam sonrası emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseldi. Emeklilere bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı araştırılırken Bakan Vedat Işıkhan'dan sevindiren açıklama geldi. Peki SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 BİN TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

8. Yargı Paketi'ne eklenen emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.

Bu noktada emeklilere ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

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Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 BİN TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme günlerinin planlandığını ifade eden Bakan Vedat Işıkhan, ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının adından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız.

Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. 'Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 BİN TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

PRİM GÜNÜ EŞİTLENMESİ

Gazetecilerin "Prim günü eşitlenmesi konusunda da seçim sonrası çalışmanız olur mu?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, konunun Orta Vadeli Program'da (OVP) olduğunu kaydederek düzenleme içine alınacağını dile getirdi.

"İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında." ifadelerini kullanan Işıkhan, "Eemekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 BİN TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Buna göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda 6 bin TL ödenecek.

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