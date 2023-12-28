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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı ve ödeme tarihi açıklandı! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 21:17

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı ve ödeme tarihi açıklandı! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

Son dakika haberi: Çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Gece yarısı da 5000 TL emekli ikramiyesi için ek düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla beraber SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. 4,7 milyon vatandaş daha Cumhuriyet ikramiyesi alacak. Peki 4A, 4B, 4C dahil çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan kesinleşen ödeme tarihini açıkladı. İşte 5 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı ve ödeme tarihi açıklandı! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihi de netleşti. Çalışan emeklilere ikramiye yasasıyla SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ile dul yetimler dahil yaklaşık 16 milyon hak sahibi 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi almış olacak. Bakan Işıkhan ödeme tarihini açıkladı. Çalışan emekliye 5000 tl ikramiye ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı ve ödeme tarihi açıklandı! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ VE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Meclis'ten geçti. Yasalaşan ek 5000 TL emekli ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı ve ödeme tarihi açıklandı! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma tamamlandı. Düzenleme Meclis'ten geçti. Yasalaşan çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz SGK harekete geçti ve ödeme tarihi kesinleşti.

Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı ve ödeme tarihi açıklandı! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN TOPLAM MALİYET 67 MİLYAR TL OLDU

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacak. Bu düzenlemenin maliyeti 23 milyar TL olarak açıklandı.

Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 çalışmayan emekliye 44 milyar milyar TL ödeme yapıldı. Emekli ikramiyesi ödemesi SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirildi. İki düzenlemenin maliyeti yaklaşık 67 milyar TL oldu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı ve ödeme tarihi açıklandı! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI HESABINA OTOMATİK YATACAK

Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Kısacası çalışan emekliye ikramiye ödemesi için ekstra bir işlem yapmaya gerek yok.

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