EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı ve ödeme tarihi açıklandı! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN TOPLAM MALİYET 67 MİLYAR TL OLDU

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacak. Bu düzenlemenin maliyeti 23 milyar TL olarak açıklandı.

Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 çalışmayan emekliye 44 milyar milyar TL ödeme yapıldı. Emekli ikramiyesi ödemesi SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirildi. İki düzenlemenin maliyeti yaklaşık 67 milyar TL oldu.