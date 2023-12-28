Giriş Tarihi: 28.12.2023 21:16
Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
21:17
EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı ve ödeme tarihi açıklandı! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?
Son dakika haberi: Çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Gece yarısı da 5000 TL emekli ikramiyesi için ek düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla beraber SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. 4,7 milyon vatandaş daha Cumhuriyet ikramiyesi alacak. Peki 4A, 4B, 4C dahil çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan kesinleşen ödeme tarihini açıkladı. İşte 5 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi.