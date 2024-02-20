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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Meclis adımında! 2024 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:08

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Meclis adımında! 2024 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı Ramazan Bayramı'na kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl zamlı ikramiyelerin ne kadar olduğu merak edilirken Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. Yüzde 50 zam yapılacağı öğrenilirken kimler emekli ikramiyesi alacak ve ne zaman hesaplara yatırılacak soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Meclis adımında! 2024 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi Başkan Erdoğan'ın yüzde 50 zam açıklaması sonrası araştırılmaya başlandı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca emekli bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını ve ikramiyelerin ne zaman yatacağını merak ediyor. Bilindiği üzere emeklilere her yıl 2 kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Meclis adımında! 2024 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zam belli oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Buna göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda 6 bin TL ödenecek.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Meclis adımında! 2024 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

2024 bütçesini hazırlarken her kesimin satın alma gücünü gözeterek karar aldıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Ek tedbirlerle destek sağlıyoruz. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkarmanın, 5 bin liralık ödemenin maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Gayemiz emeklilerimize nefes aldırmak" dedi.

Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planladıklarını belirten Erdoğan, "Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız" diye konuştu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Meclis adımında! 2024 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

8. YARGI PAKETİ'NE EKLENDİ!

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Meclis adımında! 2024 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

İlk ikramiye ödemesi öncesi emekli olmaya hak kazanan herkes ikramiye alabilecek. EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmaları ve işlemlerinin bitmesi halinde ikramiye hakkı elde edecek.

Emeklilerin yanı sıra yaşlılık aylığı, ölüm aylığı ve iş görmezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ikramiye alabilecek.

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