EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Meclis adımında! 2024 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

2024 bütçesini hazırlarken her kesimin satın alma gücünü gözeterek karar aldıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Ek tedbirlerle destek sağlıyoruz. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkarmanın, 5 bin liralık ödemenin maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Gayemiz emeklilerimize nefes aldırmak" dedi.

Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planladıklarını belirten Erdoğan, "Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız" diye konuştu.