EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Meclis adımında! 2024 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:08
Zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı Ramazan Bayramı'na kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl zamlı ikramiyelerin ne kadar olduğu merak edilirken Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. Yüzde 50 zam yapılacağı öğrenilirken kimler emekli ikramiyesi alacak ve ne zaman hesaplara yatırılacak soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?