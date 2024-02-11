Giriş Tarihi: 11.02.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
12:11
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: e-Devlet'te yeni hizmet! 3 adımda hesaplama: Ne kadar emekli maaşı alırım?
Son dakika haberi: Emekli maaşı hesaplama ekranı artık e-Devlet'te. Emekli maaşı zammı düzenlemeleri sonrası 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. e-Devlet'e yeni gelen uygulama ile basit bir işlemle artık emekli maaşı bu ekrandan öğrenebilecek ve henüz emekli olmayanlarda tahmini maaşını görebilecek.