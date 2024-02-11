EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: e-Devlet’te yeni hizmet! 3 adımda hesaplama: Ne kadar emekli maaşı alırım?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI ARTIK E-DEVLET'TE

e-Devlet portalı kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Emekli maaşı hesaplama işlemi dahil artık birçok işlem dakikalar içinde yapılabiliyor. Doğru ve güvenli bilgilere erişilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet'e yükledi. Bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek.