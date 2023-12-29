EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret hesapları değiştirdi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Asgari ücret, emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşı artışlarıyla 2024 yılında hemen her kesimin gelirini artıracak adımlar peş peşe gelecek. İlk adım asgari ücret oldu. Sırada emekli zam düzenlemeleri ve memur maaş zammı var. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Asgari ücret hangi hesapları değiştirdi? 2024 kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak?