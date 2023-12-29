EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret hesapları değiştirdi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
10:38
Son dakika haberi: Emekli maaşı ve memur zammı 1 hafta içinde belli olacak. Asgari ücret 2024 Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık yüzde 12'lik bir refah payı ile belirlendi. Sıra SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş düzenlemesine geldi. Yeni asgari ücret zammı hesapları değiştirdi. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak? İşte kalem kalem hesaplar...