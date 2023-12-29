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Haberler Fotohaber EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret hesapları değiştirdi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 10:38

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret hesapları değiştirdi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Emekli maaşı ve memur zammı 1 hafta içinde belli olacak. Asgari ücret 2024 Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık yüzde 12'lik bir refah payı ile belirlendi. Sıra SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş düzenlemesine geldi. Yeni asgari ücret zammı hesapları değiştirdi. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak? İşte kalem kalem hesaplar...

METE DİRİCE
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret hesapları değiştirdi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Asgari ücret, emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşı artışlarıyla 2024 yılında hemen her kesimin gelirini artıracak adımlar peş peşe gelecek. İlk adım asgari ücret oldu. Sırada emekli zam düzenlemeleri ve memur maaş zammı var. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Asgari ücret hangi hesapları değiştirdi? 2024 kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak?

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret hesapları değiştirdi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 OCAK ZAMMI İLE MİLYONLARIN ALIM GÜCÜ ARTACAK

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlendi. Sırada emekli kök maaş zammı, memur maaş artışları ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 3 düzenleme var. Milyonların merak ettiği maaş zammı takvimi netleşti:

Asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlendi. 31 Aralık öncesinde Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sırada 3 düzenleme var:

  • Emekli kök maaş zammı
  • Memur ve memur emeklisi zammı
  • En düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi
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EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret hesapları değiştirdi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

REFAH PAYI MASADA

3 Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak ve refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur maaş zammı hesaplanacak. 15 Ocak 2024 öncesi emekliye refah payı değerlendirilecek ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Refah payı ve 7500 TL olarak uygulananan en düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret hesapları değiştirdi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU

11 Aralık'ta başlayan asgari ücret süreci yaklaşık 16 günde kısa süre içerisinde sonuçlandı. 7 milyonu doğrudan 85 milyonu dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret 2024, net 17 bin 2 TL'ye yükseldi. Yeni asgari ücret Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık yüzde 12'lik bir refah payı ile belirlendi. 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37-38 civarında bulunuyor.

2024'te uygulanacak net asgari ücret 17 bin 2 TL, brüt asgari ücret 20 bin 2 TL ve işveren maliyeti de 23 bin 502 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret cari kurlar değerlendirildiğinde 578 dolarlık alım gücünü görerek döviz bazlı rekorunu kırdı.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret hesapları değiştirdi! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Asgari ücret 2024 yılında 10 kadar geliri artırırken 5 ödemeyi de yükseltiyor. Yeni asgari ücretle birlikte değişecek bazı kalemler şöyle:

10 GELİR KALEMİ ARTACAK

  • Asgari ücret maaşları
  • Vergi dışı tutulacak kazanç
  • Asgari ücretlinin kıdem tazminatı
  • Rapor parası
  • Analık ücretleri
  • Yarı zamanlı ödenek
  • Stajyere yeni ücret
  • İşsizlik maaşı
  • İş arayanlara verilen destek
  • BES'te devlet katkısının üst limiti

5 ÖDEME YÜKSELECEK

  • Bağ-Kur primi
  • SSK primi
  • GSS ödemesi
  • İsteğe bağlı sigorta ödemesi
  • Borçlanma miktarları
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