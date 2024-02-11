Giriş Tarihi: 11.02.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
13:52
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Şubat kök maaş tablosu ile zamlı ödemeler belli oldu! İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşları
Son dakika haberi: Memur zammı yüzde 49,25 olurken, yüzde 11,68'lik ek zam ile beraber emekli zammı da bu rakama yükseltildi. Ocak-Haziran döneminde en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulanacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaş farkları hesaplara yattı. Şubat ayında emekli maaşları zamlı olarak maaş farkı gerektirmeden doğrudan ödenecek. Öte yandan e-Devlet'e yeni uygulama geldi. Kim ne kadar alacak? İşte yeni kök maaş tablosu dahil hesaba yatacak tutarlar...