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Haberler Fotohaber EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Şubat kök maaş tablosu ile zamlı ödemeler belli oldu! İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşları
Giriş Tarihi: 11.02.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 13:52

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Şubat kök maaş tablosu ile zamlı ödemeler belli oldu! İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşları

Son dakika haberi: Memur zammı yüzde 49,25 olurken, yüzde 11,68'lik ek zam ile beraber emekli zammı da bu rakama yükseltildi. Ocak-Haziran döneminde en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulanacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaş farkları hesaplara yattı. Şubat ayında emekli maaşları zamlı olarak maaş farkı gerektirmeden doğrudan ödenecek. Öte yandan e-Devlet'e yeni uygulama geldi. Kim ne kadar alacak? İşte yeni kök maaş tablosu dahil hesaba yatacak tutarlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Şubat kök maaş tablosu ile zamlı ödemeler belli oldu! İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşları

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş farkları hesaplara yattı. Memur emeklileri 1-5 Şubat tarihleri arasında yeni zamlı emekli maaşı ödemesini aldı. Haziran-Temmuz dönemi için en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanacak. Şubat ayında emekli maaşları zamlı olarak doğrudan ödenecek. Kim ne kadar alacak? İşte yeni kök maaş tablosu dahil hesaba yatacak tutarlar...

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Şubat kök maaş tablosu ile zamlı ödemeler belli oldu! İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşları

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKLARI HESAPLARA YATTI

TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olurken, kanun gereği bu rakam refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı oldu. Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklisi nihai zam oranı yüzde 49,25 oldu.

Memurlar 15 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alırken, memur emeklisi de 26 Ocak 2024 Cuma günü hesaplara yattı.

Yüzde 11,68'lik ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi nedeniyle oluşan maaş farklarını SSK ve Bağ-Kur'lular 6-7 Şubat tarihlerinde aldı.

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EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Şubat kök maaş tablosu ile zamlı ödemeler belli oldu! İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşları

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI E-DEVLET'E TAŞINDI

Emekli maaşı hesaplama ekranı e-Devlet'e taşındı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet'e yükledi. Bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek. Yani artık e-Devlet'ten emekli olacak vatandaşlar tahmini maaşını hesaplayabilecek.

E-DEVLET'TE EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

e-Devlet'ten emekli maaşı hesaplamayı yapmak oldukça basit. Öncelikle e-Devlet portalına giriş yapılıyor. Ancak emekli maaşı hesaplama işleminin yapılabilmesi için en az 3600 gün priminizin olması gerekiyor.

  • Arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazılıyor.
  • İlk seçenekte çıkan "4A emekli aylık bilgisi hesaplama"ya tıklanıyor.
  • Gelen ekranlarda istenen bilgiler girildikten sonra alınacak tahmini emekli maaşı ve diğer bilgiler görülebiliyor.
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Şubat kök maaş tablosu ile zamlı ödemeler belli oldu! İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşları

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESAPLARA DOĞRUDAN YATACAK

15 Şubat tarihinde yaklaşık 3,7 milyon memur zamlı maaşını alacak. 1-5 Şubat tarihleri arasında 4C'ye tabi memur emeklisi yüzde 49,25'lik zam ile beraber maaşlarını aldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi de 17-28 Şubat tarihleri arasında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Şubat kök maaş tablosu ile zamlı ödemeler belli oldu! İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşları

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 33 BİN, EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI DA 15 BİN TL'YE DAYANDI

Yüzde 49,25'lik memur zammı sonrası en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 860 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 740 liraya yükseldi.

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