EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Şubat kök maaş tablosu ile zamlı ödemeler belli oldu! İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşları

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş farkları hesaplara yattı. Memur emeklileri 1-5 Şubat tarihleri arasında yeni zamlı emekli maaşı ödemesini aldı. Haziran-Temmuz dönemi için en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanacak. Şubat ayında emekli maaşları zamlı olarak doğrudan ödenecek. Kim ne kadar alacak? İşte yeni kök maaş tablosu dahil hesaba yatacak tutarlar...