EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeli kök maaş tablosu! 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ İSE YÜZDE 25,47

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre hesap yapacak olursak Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.

Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olacak.