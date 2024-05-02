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Haberler Fotohaber EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeli kök maaş tablosu! 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 16:57

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeli kök maaş tablosu! 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?

Son dakika haberi: 16 milyon emeklinin geliri Temmuz ayında artacak. Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 3 düzenleme yapılacak. 4 aylık enflasyon oranı farkı yarın belli oluyor. Ocak 2024'te SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıktı. Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte ekonomistlerin beklentisine göre; SGK ek ödemeli emekli kök maaş tablosu...

METE DİRİCE
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeli kök maaş tablosu! 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?

Son dakika haberleri: Emekli zammı senede 2 defa olmak üzere Ocak ve Temmuz döneminde belirleniyor. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar olurken, memur emeklisi toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı hesabıyla beraber zam alıyor. Temmuz ayında emekli kök maaş zammı ile beraber taban aylıklara iyileştirme yapılacak. Ekonomistlerin enflasyon beklentine göre ek ödemeli kök maaş tablosu netleşti.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeli kök maaş tablosu! 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI TEMMUZ ZAMMINI BELİRLEYECEK

Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranı belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek.

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EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeli kök maaş tablosu! 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 15,06 olarak hesaplandı.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeli kök maaş tablosu! 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?

4 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 18,77

Nisan ayı enflasyon oranı yarın açıklanıyor. Bununla beraber 4 aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,22 oldu. Bu rakama göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.208,36'ye çıkması ve 4 aylık enflasyonun yüzde 18,77 olması bekleniyor.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeli kök maaş tablosu! 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ İSE YÜZDE 25,47

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre hesap yapacak olursak Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.

Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olacak.

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