EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeli kök maaş tablosu! 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?

Giriş Tarihi: 02.05.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
16:57
Son dakika haberi: 16 milyon emeklinin geliri Temmuz ayında artacak. Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 3 düzenleme yapılacak. 4 aylık enflasyon oranı farkı yarın belli oluyor. Ocak 2024'te SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıktı. Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte ekonomistlerin beklentisine göre; SGK ek ödemeli emekli kök maaş tablosu...