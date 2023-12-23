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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Memur ve emekli maaşı masada! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 08:01

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Memur ve emekli maaşı masada! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika haberleri: Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Ocak zammı için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Yılın son verisi olan Aralık enflasyonu için nefesler tutuldu. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan maaş tabloları 6. veri ile son şeklini alacak. Şimdi Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak yeni aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş emekli zam oranı ilk tahminleri için araştırma yapıyor. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Memur ve emekli maaşı masada! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak son dakika açıklandı mı merak ediliyor. Yılın ilk yarısında geçerli olacak memur ve emekli zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Milyonlarca vatandaş zamlı aylıklarını Ocak-Haziran döneminde hesaplarında görecek. Yeni yıla sayılı günler kala emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Ocak zammı üzerinde enflasyon rakamları yanı sıra refah payı de etkili olacak. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı 2024 Ocak son dakika haberleri…

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Memur ve emekli maaşı masada! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

OCAKTA EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak-Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak emekli zam oranı için nefesler tutuldu.

6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan emekli zammı için teknik ve bütçe çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Öte yandan enflasyon rakamları yanı sıra refah payı için de hazırlıklar sürüyor.

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Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Memur ve emekli maaşı masada! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Kasım enflasyonu ile 5. veri ortaya çıktı. Son enflasyona göre 10.000 TL rakamı aşılıyor. Şimdi ise tüm gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında.

Öte yandan 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Memur ve emekli maaşı masada! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Memur ve emekli maaşı masada! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

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