Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Memur ve emekli maaşı masada! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika haberleri: Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Ocak zammı için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Yılın son verisi olan Aralık enflasyonu için nefesler tutuldu. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan maaş tabloları 6. veri ile son şeklini alacak. Şimdi Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak yeni aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş emekli zam oranı ilk tahminleri için araştırma yapıyor. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…