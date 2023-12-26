EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için nefesler tutuldu! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika haberleri yeni yıla sayılı günler kala yakın takibe alındı. Milyonlarca memur ve emeklinin gelirini artıracak Ocak zammı için nefesler tutulmuş durumda. Geri sayım sürerken memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Yılın son verisi olan Aralık enflasyonu için gözler TÜİK'te. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan maaş tabloları 6. veri ile son şeklini alacak. Yılın ilk yarısında geçerli olacak yeni aylıklarını merak edenler emekli zam oranı ilk tahminleri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler...