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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için nefesler tutuldu! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 11:27

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için nefesler tutuldu! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika haberleri yeni yıla sayılı günler kala yakın takibe alındı. Milyonlarca memur ve emeklinin gelirini artıracak Ocak zammı için nefesler tutulmuş durumda. Geri sayım sürerken memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Yılın son verisi olan Aralık enflasyonu için gözler TÜİK'te. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan maaş tabloları 6. veri ile son şeklini alacak. Yılın ilk yarısında geçerli olacak yeni aylıklarını merak edenler emekli zam oranı ilk tahminleri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için nefesler tutuldu! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak son dakika açıklandı mı yanıt arıyor. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak memur ve emekli zam oranı için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütlüyor. Milyonlarca vatandaş zamlı aylıklarını Ocak ayı itibarıyla hesaplarında görecek. Hal böyleyken emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır merak ediliyor. Enflasyon rakamları yanı sıra refah payı da Ocak zammı üzerinde etkili olacak. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı 2024 Ocak son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için nefesler tutuldu! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

OCAKTA EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak-Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak emekli zam oranı için nefesler tutuldu.

6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan emekli zammı için teknik ve bütçe çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Öte yandan enflasyon rakamları yanı sıra refah payı için de hazırlıklar sürüyor.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için nefesler tutuldu! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Kasım enflasyonu ile 5. veri ortaya çıktı. Son enflasyona göre 10.000 TL rakamı aşılıyor. Şimdi ise tüm gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında.

Öte yandan 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için nefesler tutuldu! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için nefesler tutuldu! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

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