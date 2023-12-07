EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni formül! Kök maaş zammı geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET İÇİN REFAH PAYI MASADA

Son dönemde hükümet enflasyon verilerinin üzerinde bir de refah payı uyguluyor. Ayrıca emekliler için belirlenen taban maaş ile düşük aylıklara sosyal bir destek yapılarak yükseltiliyor. Bu yıl da enflasyon oranlarının üzerinde hem emeklilere hem de asgari ücrete bir refah payının eklenmesi gündemde. Bu oranın ne kadar olacağı ise değişik formüllerle hazırlanıyor.