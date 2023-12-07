Giriş Tarihi: 07.12.2023 16:42
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
16:46
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni formül! Kök maaş zammı geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye zam düzenlemesi için 1 aydan az bir zaman kaldı. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 33,66 olarak netleşti. Nihai emekli zammı Ocak ayı başında TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamını duyurması sonrası netleşecek. Emekli kök maaş zammı ile en düşük emekli maaşı için düzenleme geliyor. İşte masadaki maaş zammı için formüller...