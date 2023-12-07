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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni formül! Kök maaş zammı geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 16:46

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni formül! Kök maaş zammı geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye zam düzenlemesi için 1 aydan az bir zaman kaldı. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 33,66 olarak netleşti. Nihai emekli zammı Ocak ayı başında TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamını duyurması sonrası netleşecek. Emekli kök maaş zammı ile en düşük emekli maaşı için düzenleme geliyor. İşte masadaki maaş zammı için formüller...

FARUK ERDEM
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni formül! Kök maaş zammı geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam oranlarına kilitlenmiş durumda. 5 aylık enflasyon verisi sonrası zam oranları netleşmeye başlarken refah payı merak edilmeye başlandı. Enflasyonun üzerine konulacak oran ne olacak? Seyyanen artış var mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni formül! Kök maaş zammı geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MAAŞ ZAMMI İÇİN ENFLASYON BELİRLEYİCİ KRİTER

Aralık ayı ile birlikte çalışanlar, asgari ücretliler, emekliler ve memurlar yapılacak zam oranlarını beklemeye başladı. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını enflasyon verileri belirlerken, asgari ücret artışlarında da enflasyon önemli bir referans oluyor.

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EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni formül! Kök maaş zammı geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET İÇİN REFAH PAYI MASADA

Son dönemde hükümet enflasyon verilerinin üzerinde bir de refah payı uyguluyor. Ayrıca emekliler için belirlenen taban maaş ile düşük aylıklara sosyal bir destek yapılarak yükseltiliyor. Bu yıl da enflasyon oranlarının üzerinde hem emeklilere hem de asgari ücrete bir refah payının eklenmesi gündemde. Bu oranın ne kadar olacağı ise değişik formüllerle hazırlanıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni formül! Kök maaş zammı geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre de 5 aylık enflasyon yüzde 33,66 oldu. Bunun üzerine Aralık enflasyonu da eklenecek. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkacak. Orta VÖadeli Program'daki öngörüye göre 6 aylık oranın yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor. Şimdi hangi kesim için ne tür hazırlıklar var tek tek bakalım.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni formül! Kök maaş zammı geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yansıtılıyor. Son yıllarda Hükümet 6 aylık enflasyonun üzerine mutlaka refah payı da ekledi. Böylece emeklilerin artışı enflasyonun hep üzerinde oldu.

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