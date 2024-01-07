Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: İşte refah payı ile kök maaş tablosu! Ne kadar emekli maaşı alırım?
Giriş Tarihi: 07.01.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 13:59

EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: İşte refah payı ile kök maaş tablosu! Ne kadar emekli maaşı alırım?

Son dakika haberi: Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 15'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için çalışma yapılıyor. Emekliler için bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak. Emekliye refah payı ne kadar olacak? İşte refah payı hesabı ile ek ödemeli 2024 emekli kök maaş tablosu...

METE DİRİCE
EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: İşte refah payı ile kök maaş tablosu! Ne kadar emekli maaşı alırım?

Son dakika haberleri: TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası emekli ve memur Ocak zammı refah payı hariç kesinleşti. Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam aldı. Öte yandan emekliye ek zam ve SGK en düşük emekli maaşı için çalışma yapılıyor. Ocak 2024 emekli zammı düzenlemeleri bu hafta Kabine Toplantısı'nın başlıca gündemlerinden birisi olacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme nedeniyle 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu. SSK ve Bağ-Kur'lular için refah payı başta olmak üzere seyyanen zam ve kademli zam formülleri masaya geldi.

EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: İşte refah payı ile kök maaş tablosu! Ne kadar emekli maaşı alırım?

EMEKLİYE REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 BAKANLIK ÇALIŞIYOR

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 37,57 emekli kök maaş zammı alırken memur zammı yüzde 49,25 oldu. İki grup arasındaki zam farkı toplu sözleşme nedeniyle yüzde 11-12 dolaylarında oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik ve bütçe çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Bu nedenle hükümet, bütçe disiplini, ücret artışı-enflasyon artışı gibi tüm ekonomik göstergeleri beraber değerlendirerek çalışmayı Kabine Toplantısı'na getirmeyi planlıyor. Emekliye refah payı için son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: İşte refah payı ile kök maaş tablosu! Ne kadar emekli maaşı alırım?

OCAK 2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekonomi gündeminin son 15 günü yoğun geçti. Önce asgari ücret Başkan Erdoğan'ın son dokuşu ile yüzde 49,11 zam alarak 17 bin TL'yi aştı. Asgari ücret 570 doların üzerine yükselerek döviz bazlı tüm zamanların rekorunu kırdı. Ardından emekli ve memur zammı açıklandı.

  • Asgari ücret zammı yüzde 49,11
  • Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 37,57
  • Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 49,25

SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ile asgari ücret ve memur zammı arasında yaklaşık yüzde 11-12'lik bir zam farkı göze çarpıyor. Bu zam farkının giderilmesi konusunda çalışma yapılıyor.

EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: İşte refah payı ile kök maaş tablosu! Ne kadar emekli maaşı alırım?

KALICI ALIM GÜCÜNÜN ANAHTARI: TEK HANELİ ENFLASYON

Bakan Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zammı ile milyonların alım gücü artsa bile bunun kalıcı olması için hedefi 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi. Ekonomide para ve maliye politikalarını eş güdümlü-koordineli bir zemine oturtan Bakan Şimşek emekliler için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak.

EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: İşte refah payı ile kök maaş tablosu! Ne kadar emekli maaşı alırım?

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER 2024'ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI'NDA

2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.

Kabine Toplantısı'nın gündemi:

  • En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecek
  • Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam değerlendirilecek
  • Maaş artışları için düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak
  • Maaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacak

En düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek adım atılacak. Emekliye refah payı son kararı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

SON DAKİKA