Giriş Tarihi: 07.01.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
13:59
EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: İşte refah payı ile kök maaş tablosu! Ne kadar emekli maaşı alırım?
Son dakika haberi: Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 15'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için çalışma yapılıyor. Emekliler için bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak. Emekliye refah payı ne kadar olacak? İşte refah payı hesabı ile ek ödemeli 2024 emekli kök maaş tablosu...