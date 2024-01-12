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Haberler Fotohaber EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Refah payı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 13:25

EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Refah payı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Emekliye ek zam ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı çalışma tamamlandı. 2024 emekli maaşı zammı düzenlemeleri için artık gözler Kabine Toplantısı'nda. Refah payı hariç yüzde 37,57 olan emekli zammı ilave refah payı düzenlemesi yeniden artacak. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli zammı için Meclis tarihi de belli oldu. İşte milyonların merak ettiği kök maaş tablosu ve masadaki rakamlar...

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EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı’nda! Refah payı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı düzenlemeleri için teknik ve bütçe çalışaması tamamlandı. Yüzde 37,57'lik Ocak emekli zammı için iyileştirme yapılacak. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için rakamlar Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Emekliye refah payı için son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı’nda! Refah payı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 37,57 emekli kök maaş zammı alırken memur zammı yüzde 49,25 oldu. İki grup arasındaki zam farkı toplu sözleşme nedeniyle yüzde 11-12 dolaylarında oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik ve bütçe çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Hükümet, bütçe disiplini, ücret artışı-enflasyon artışı gibi tüm ekonomik göstergeleri beraber değerlendirerek çalışmayı Kabine Toplantısı'na getirecek. Emekliye refah payı için son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı’nda! Refah payı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

OCAK 2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dokuşu ile yüzde 49,11 zam alarak 17 bin TL'yi aştı. Asgari ücret 570 doların üzerine yükselerek döviz bazlı tüm zamanların rekorunu kırdı. Ardından emekli ve memur zammı açıklandı.

  • Asgari ücret zammı yüzde 49,11
  • Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 37,57
  • Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 49,25

SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ile asgari ücret ve memur zammı arasında yaklaşık yüzde 11-12'lik bir zam farkı göze çarpıyor. Bu zam farkının giderilmesi konusunda Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın çalışması tamamlandı.

EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı’nda! Refah payı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER 2024'ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI'NDA

2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.

Kabine Toplantısı'nın emekli maaşı zammı gündemi şu şekilde:

  • En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecek
  • Refah payı ve kademeli zam değerlendirilecek
  • Maaş artışları düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak
  • Maaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacak

En düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek adım atılacak. Emekliye refah payı son kararı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı’nda! Refah payı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

REFAH PAYI İLE OCAK 2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı olurken son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor. Temmuz 2023'te yüzde 19,77 olarak gerçekleşen emekli zammı, yaklaşık yüzde 5 refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Refah payı Ocak 2023 döneminde ise yüzde 15 civarında olmuştu.

  • Ocak 2023 emekli zammı yüzde 15,38 - Refah payı yüzde 14,62 - Nihai zam oranı yüzde 30
  • Temmuz 2023 emekli zammı yüzde 19,77 - Refah payı yüzde 5,23 - Nihai zam oranı yüzde 25
  • Ocak 2024'te ise refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57

İŞTE MASADAKİ EK ZAM FORMÜLLERİ

  • Ek zam için 1. formül: Emekli kök maaş zammının yüzde 45 tamamlanması durumunda yüzde 7,43 oranında refah payı söz konusu olacak.
  • Ek zam için 2. formül: SSK, Bağ-Kur emekli zammının memur emeklisi ile aynı seviyeye çekilmesi. Bu durumunda SSK ve Bağ-Kur'lular da yüzde 49,25 zam alacak. Yüzde 11,68'lik refah payı söz konusu olacak.
  • Ek zam için 3. formül: Emekli zammının yüzde 50'ye tamamlanması durumunda yüzde 12,43'lük bir refah payı söz konusu olacak.
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