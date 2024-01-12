EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı’nda! Refah payı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 37,57 emekli kök maaş zammı alırken memur zammı yüzde 49,25 oldu. İki grup arasındaki zam farkı toplu sözleşme nedeniyle yüzde 11-12 dolaylarında oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik ve bütçe çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Hükümet, bütçe disiplini, ücret artışı-enflasyon artışı gibi tüm ekonomik göstergeleri beraber değerlendirerek çalışmayı Kabine Toplantısı'na getirecek. Emekliye refah payı için son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.